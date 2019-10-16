Эксперт рассказал, как правильно хранить яйца

При хранении яиц в холодильнике их можно употреблять в пищу в течение трех месяцев с момента расфасовки. При комнатной температуре яйца остаются свежими максимум 25 суток, пишет aif.ru со ссылкой на врача-эксперта центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

Правила хранения яиц установлены ГОСТом. В магазине стоит обращать внимание на дату расфасовки и выбирать наиболее свежие. При температуре от 0 до 20 градусов яйца могут храниться 25 суток, при температуре от -2 до 0 градусов - 90 суток. Даже если вы будете хранить их в холодильнике, то в счет свежести идут те дни, которые продукт провел на полке в магазине при комнатной температуре.

Разбитые и треснутые яйца хранить в холодильнике не стоит. На скорлупе могут быть сальмонеллы. Такое яйцо лучше сразу сварить вкрутую: подобная обработка убьет болезнетворные бактерии. Яичницу-глазунью из поврежденных яиц готовить опасно, поскольку сальмонеллы могут выжить.