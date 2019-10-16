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Текст:   Александр Проценко 
22:38 16.10.2019

Элитное жилье осужденных коррупционеров предложено продавать на торгах

Министерство экономического развития подготовило законопроект, по которому элитное жилье, изъятое у чиновников, осужденных за коррупционные преступления, а также у их родственников, может быть продано на публичных торгах.

Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Кабмин назначил главный способ распоряжения конфискованного имущества

В настоящее время, по существующим российским законам, такое жилья можно лишь передавать бесплатно очередникам, но фактически и этого не происходит.

Жилья, пригодного для публичных торгов, вряд ли будет много, хотя в последнее время в России участились судебные процессы над крупными чиновниками. Согласно криминальной статистике, в 2017-2018 годах в целом по стране в коррупционных преступлениях обвинялось более 20 тысяч человек, из которых осуждено было меньше половины, а реальные сроки с конфискацией имущества получило не больше десятой части. Конфискованных элитных квартир оказались единицы, их судьба неизвестна.

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