Фото: актеры "Друзей" собрались в полном составе

Дженнифер Энистон, Рейчел из "Друзей", завела себе Instagram и в течение менее чем суток собрала 6,6 миллиона подписчиков.

Которых несказанно порадовала первым же - и пока единственным - постом, совместным фото всех ведущих актеров ситкома. Включая буку Мэттью Перри.

"Теперь мы ДРУЗЬЯ и в Instagram. Привет, Instagram", - подписала Джен снимок. Вызвав шквал отметок "нравится", всеобщей радости и заверений в любви в духе "Друзья" - форэва!".

Как Энистон рассказала чуть ранее, компания собралась на выходных в доме Кортни Кокс (Моника) - совпало, что все они одновременно оказались в городе и выбрали время встретиться.

Перед этим Энистон сообщила, что продюсеры отказались от идеи снять полнометражное продолжение сериала. Хотя актеры были не против.