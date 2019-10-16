Новости

Marvel может снять "полностью женский" супергеройский фильм 11:56
После Криса Хемсворта Тора у Marvel может сыграть Натали Портман 11:44
Вышел трейлер ремейка "Леди и Бродяги" с настоящими собаками 10:53
Хоакин Феникс врезался на Tesla в пожарную машину 15.10.2019
Пойманная с кокаином актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд 15.10.2019

Фото: актеры "Друзей" собрались в полном составе

Новости
    16.10.2019, 11:01
Текст:   Олег Усков

Дженнифер Энистон, Рейчел из "Друзей", завела себе Instagram и в течение менее чем суток собрала 6,6 миллиона подписчиков.

Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios
Вышел трейлер ремейка "Леди и Бродяги" с настоящими собаками

Которых несказанно порадовала первым же - и пока единственным - постом, совместным фото всех ведущих актеров ситкома. Включая буку Мэттью Перри.

"Теперь мы ДРУЗЬЯ и в Instagram. Привет, Instagram", - подписала Джен снимок. Вызвав шквал отметок "нравится", всеобщей радости и заверений в любви в духе "Друзья" - форэва!".

Как Энистон рассказала чуть ранее, компания собралась на выходных в доме Кортни Кокс (Моника) - совпало, что все они одновременно оказались в городе и выбрали время встретиться.

Перед этим Энистон сообщила, что продюсеры отказались от идеи снять полнометражное продолжение сериала. Хотя актеры были не против.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Дженнифер Энистон прокомментировала возможность продолжения "Друзей" 15.10.2019
Вышел финальный русский трейлер "Холодного сердца 2" 15.10.2019
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили, что она больна 15.10.2019
Генри Кавилл признался, что и раньше был фанатом "Ведьмака" 15.10.2019
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел" 15.10.2019
У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение 14.10.2019
Элтон Джон назвал Майкла Джексона "по-настоящему психически больным" 14.10.2019
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Sky Atlantic
Вышел трейлер второго сезона сериала "Британия" 14.10.2019
Пойманная с кокаином Бочкарева похвасталась напряженным графиком 14.10.2019
⧣ фото
Фото: twitter.com/ nicolekidgrinch
Видео: в США арестована 81-летняя Джейн Фонда 13.10.2019
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото 12.10.2019
Фото: Ким Кардашьян приняла крещение в монастыре в Армении 11.10.2019