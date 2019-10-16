Фото: у Тимати родился сын

Российский рэпер и продюсер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, во второй раз стал отцом.

36-летний рэпер выложил в своём Instagram фото, где он держит на руках младенца.

Это мальчик, и его назвали Ратмиром.

"Юнусов Ратмир Тимурович. 16.10.19 г.Москва", - подписал Тимати свой пост.

Мать ребёнка - модель Анастасия Решетова, которая также отметила событие фотографией на своей странице в Instagram.

"Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек", - написала она.

У Тимати также есть пятилетняя дочь от другой модели - Алёны Шишковой.