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16.10.2019 11:45
Рубрика: Общество

Человеку впервые пересадили кожу генетически модифицированной свиньи

Текст: Марина Бровкина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Медики из США впервые провели операцию по пересадке кожи свиньи с отредактированным геномом пациенту, пострадавшему от ожогов. По мнению специалистов, технология редактирования генов открывает новые возможности для лечения людей, которым требуется трансплантация кожи и органов.

Как сообщает Massachusetts General Hospital (MGH), хирурги временно закрыли рану пациента, использовав для этого кожу свиньи, у которой предварительно был удален специфический ген. Это ген отсутствует у людей, и медики опасались, что именно он может привести к отторжению тканей при пересадке.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
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До сих пор для временного закрытия ран врачи использовали кожу доноров из национальных донорских банков. Это позволяло выиграть время. Такая кожа надежно защищала ожоговую рану до тех, пока она не затягивалась собственной.

Однако существует дефицит тканей для трансплантации, и сама операция достаточно дорога.

Исследователи попытались пересадить кожу другого биологического вида, предварительно отредактировав геном. Сделано это было для того, чтобы снизить реакцию иммунной системы человека и избежать отторжения чужеродной ткани. Кожу свиньи размером пять на пять сантиметров хирурги перенесли в ожоговую рану пациента, а рядом поместили донорскую кожу из национального банка.Через несколько дней врачи удалили трансплантаты и констатировали, что участки раны не отличались друг от друга, процесс заживления проходил нормально.

Исследователи волновала опасность передачи человеку эндогенных вирусов животного. Именно поэтому хирурги не проводили такие операции раньше. Но в организме пациента таких вирусов найдено не было.

По мнению руководителя группы ученых Джереми Говермана, технология редактирования генома открывает совершенно новые перспективы для лечения пациентов, которым необходима трансплантология кожи. Редактирование генома позволяет избавить от опасных вирусов не только кожу свиньи, но и другие органы, существенно расширяя возможности трансплантологов.

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