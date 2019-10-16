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16.10.2019 13:44
Рубрика: Власть

Госдума настаивает на проверке действий страховщиков на строительном рынке

Текст: Татьяна Замахина
Госдума направит парламентские запросы главам Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД и Банка России, в который предложит дать правовую оценку действиям страховщиков на строительном рынке. Решение об этом было поддержано на пленарном заседании.
Фото: Андрей Попов/РИА Новости Фото: Андрей Попов/РИА Новости
Фото: Андрей Попов/РИА Новости

Речь идет о неполучении обманутыми дольщиками средств от страховых компаний. Так, с лета 2019 года страховщики должны были направлять часть страховой премии в Фонд защиты прав дольщиков. Речь идет о досрочно прекращенных договорах застройщиков. Однако, как отмечают депутаты, компании нередко уклоняются от этого.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По данным главы Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, из 57 миллиардов рублей, привлеченных страховщиками за последние пять лет, размер страховых выплат дольщикам составил всего 1,5 миллиарда рублей, а весь объем переданной фонду страховой премии - 1,8 миллиарда. При этом, по расчетам парламентария, в фонд должно было поступить не менее 10 миллиардов рублей. "Незначительный объем страховых выплат не соответствовал значительному росту количества граждан, пострадавших от деятельность недобросовестных застройщиков", - отмечается в тексте парламентского запроса.

Николай Николаев при обсуждении в ходе обсуждения этого вопроса предложил провести ревизию страхового законодательства и полномочий надзорного органа - Центробанка.

Специально созданная рабочая группа по контролю за выполнением страховыми компаниями своих обязательств представит Госдуме законопроекты по защите прав дольщиков в ноябре. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Он добавил, что Госдума, со своей стороны, также обратится к правительству и Администрации Президента "с просьбой уделить внимание этой проблеме".

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