Госдума упрощает доступ к услугам нотариуса

Нотариальная служба станет более удобной и доступной для граждан, заявил на заседании Госдумы замминистра юстиции Денис Новак. По его словам, многие из услуг смогут оказываться в электронной форме. В "цифру", в частности, уходит свидетельствование верности перевода документа на другой язык, принятие в депозит безналичных денежных средств, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и другие нотариальные действия. Передача документов физическим и юридическим лицам также будет происходить в электронной форме.

"Это сэкономит людям и время, и средства, - прокомментировал нововведение журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, - заявление, заверенное электронной подписью, можно будет направить нотариусу через портал Госуслуг и приложить к нему все необходимые документы также в электронном виде".

Кроме того, новый закон призван облегчить идентификацию клиентов. После принятия закона "опознать" человека можно будет с помощью уже действующей в России единой биометрической системы. Это пригодится на случай, если у клиента по какой-либо причине отсутствует паспорт или нотариус сомневается в соответствии личности гражданина предъявленному им документу, добавил Вячеслав Володин.

Закон о цифровом нотариате станет еще одним шагом в создании современной законодательной базы в сфере цифровой экономики, резюмировал он.

Как уточнил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, для удаленного совершения нотариального действия можно будет отправлять заявление не только через портал Госуслуг, но и через Единую информационную систему нотариата. Заявление должно быть удостоверено усиленной квалифицированной электронной подписью. "Нотариус проверяет электронную подпись и не позднее пяти рабочих дней после оплаты изготавливает нотариальный документ в электронной форме, - сообщил глава комитета. - По просьбе заявителя он может быть выдан и на бумажном носителе".

Крашенинников считает, что нововведения позволят "сохранить время и сократить расходы, которые обычно затрачиваются на личное посещение нотариуса".

Еще одна новелла законопроекта - возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны. "Достоверность волеизъявлений в таком случае устанавливается и гарантируется каждым нотариусом", - отметил Павел Крашенинников. Данная новелла, по его словам, предоставит гражданам и бизнесу новый комфортный инструмент, гарантирующий их правовую защиту в условиях развития цифровой экономики. Например, это пригодится при сделках с недвижимостью.

"Это один из законов, входящих в так называемый пакет о цифровизации, - пояснил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. - Речь идет о том, чтобы использовать современные технологии для облегчения жизни людей". По мнению парламентария, новшества позволят избежать очередей в нотариат.

Ко второму чтению законопроект будет доработать, заявил, выступая от профильного комитета, депутат Виктор Пинский. Так, необходимо тщательнее проработать защиту данных, чтобы не допустить их утечку третьим лицам.