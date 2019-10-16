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16.10.2019 14:33
Рубрика: Власть

Госдума упрощает доступ к услугам нотариуса

Текст: Татьяна Замахина
Первое чтение в Госдуме прошел законопроект о цифровом нотариате. Нововведения призваны существенно упростить получение таких услуг и убрать очереди к нотариусам. Другое следствие, которое ожидают депутаты, - это усиление защиты прав граждан.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Нотариальная служба станет более удобной и доступной для граждан, заявил на заседании Госдумы замминистра юстиции Денис Новак. По его словам, многие из услуг смогут оказываться в электронной форме. В "цифру", в частности, уходит свидетельствование верности перевода документа на другой язык, принятие в депозит безналичных денежных средств, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и другие нотариальные действия. Передача документов физическим и юридическим лицам также будет происходить в электронной форме.

Фото: iStock
Нотариусы смогут устанавливать личность по отпечаткам пальцев

"Это сэкономит людям и время, и средства, - прокомментировал нововведение журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, - заявление, заверенное электронной подписью, можно будет направить нотариусу через портал Госуслуг и приложить к нему все необходимые документы также в электронном виде".

Кроме того, новый закон призван облегчить идентификацию клиентов. После принятия закона "опознать" человека можно будет с помощью уже действующей в России единой биометрической системы. Это пригодится на случай, если у клиента по какой-либо причине отсутствует паспорт или нотариус сомневается в соответствии личности гражданина предъявленному им документу, добавил Вячеслав Володин.

Закон о цифровом нотариате станет еще одним шагом в создании современной законодательной базы в сфере цифровой экономики, резюмировал он.

Как уточнил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, для удаленного совершения нотариального действия можно будет отправлять заявление не только через портал Госуслуг, но и через Единую информационную систему нотариата. Заявление должно быть удостоверено усиленной квалифицированной электронной подписью. "Нотариус проверяет электронную подпись и не позднее пяти рабочих дней после оплаты изготавливает нотариальный документ в электронной форме, - сообщил глава комитета. - По просьбе заявителя он может быть выдан и на бумажном носителе".

Крашенинников считает, что нововведения позволят "сохранить время и сократить расходы, которые обычно затрачиваются на личное посещение нотариуса".

Фото: dmitrii balabanov/istock
Какие сделки с недвижимостью следует оформлять у нотариуса

Еще одна новелла законопроекта - возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны. "Достоверность волеизъявлений в таком случае устанавливается и гарантируется каждым нотариусом", - отметил Павел Крашенинников. Данная новелла, по его словам, предоставит гражданам и бизнесу новый комфортный инструмент, гарантирующий их правовую защиту в условиях развития цифровой экономики. Например, это пригодится при сделках с недвижимостью.

"Это один из законов, входящих в так называемый пакет о цифровизации, - пояснил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. - Речь идет о том, чтобы использовать современные технологии для облегчения жизни людей". По мнению парламентария, новшества позволят избежать очередей в нотариат.

Ко второму чтению законопроект будет доработать, заявил, выступая от профильного комитета, депутат Виктор Пинский. Так, необходимо тщательнее проработать защиту данных, чтобы не допустить их утечку третьим лицам.

Власть Право Законодательная власть Госдума Реформа нотариата Законопроекты и комментарии
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