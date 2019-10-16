Недавно на портале журнала Forbes появился материал о группе "САФМАР", в котором утверждалось, что совокупный долг компаний, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым и его родственниками, а также его племянником Микаилом Шишхановым, якобы приблизился к 1 триллиону рублей. При этом в материале утверждалось, что группа "САФМАР" и Гуцериев имеют отношение к долгам Бинбанка, Рост-Банка, то есть долгам, как пишут СМИ, их экс-акционера М. Шишханова и бывших топ-менеджеров банков.

Реакция представителей группы "САФМАР" была молниеносной, но по-другому бороться с "инсинуациями", по их мнению, нельзя. Жесткий ответ представителей одной из крупнейших промышленно-финансовых групп России, предприятия которой являются бюджетообразующими для многих регионов страны, логичен. В компании назвали данную статью "ложью" и "дискредитацией". Распространенная журналом "Форбс" информация о существующей долговой нагрузке структур, находящихся под управлением владельца Михаила Гуцериева, в размере 1 триллиона рублей не соответствует действительности, - говорится в официальном комментарии промышленной группы "САФМАР".

Журналисты Forbes, как сказано в заявлении, фактически приписали успешно действующим предприятиям группы "САФМАР" долги санируемых Бинбанка, Рост-Банка. Кстати, их санация уже давно закончилась. Более того, авторы статьи так и не сообщили, на основании каких источников и документов они сделали свои выводы, что, по мнению экспертов, наводит на мысли об определенной, мягко говоря, предвзятости.

"Мы неоднократно заявляли о том, что ни группа "САФМАР", ни ее основной владелец М. Гуцериев не имеют никакого отношения к долгам Бинбанка, Рост-Банка и любым другим обязательствам бывших контролирующих акционеров и топ-менеджеров указанных банков: М. Шишханова, А. Лукина, П. Морсина, К. Калагина, - говорится в заявлении. - Еще в 2017 году, сразу после санации Бинбанка, мы направили во все ведущие российские издания (а в редакцию журнала Forbes - дважды письменно и не раз устно) официальные требования не увязывать деятельность и долговые обязательства этого кредитного учреждения с группой "САФМАР".

В документе также говорится, что данная статья и ряд других публикаций Forbes о деятельности группы "САФМАР" может являться кампанией со стороны ее конкурентов. Подобные публикации идут вразрез с основополагающими принципами объективной журналистики, деловой этики и человеческой порядочности, выступая в качестве негативного примера для современной журналистики.

Все банки-партнеры высоко оценивают финансовую надежность группы "САФМАР" и ее отдельных компаний

"На фоне жесткой антироссийской риторики и санкционного режима действия издания, работающего под американским брендом, могут дестабилизировать деятельность одного из крупнейших промышленно-финансовых холдингов России и тем самым нанести серьезный урон отечественным бизнесу и экономике в целом", - акцентируется в заявлении. Как говорится в заявлении, все вопросы по долгам вышеупомянутых санированных банков необходимо адресовать их топ-менеджерам и контролирующим экс-акционерам, которые владели банками в течение двадцати лет, а управляли - более двадцати трех.

Данные обращения были проигнорированы авторами публикации, хотя группа "САФМАР" неоднократно поясняла редакции журнала свою позицию, подкрепляя ее соответствующими документами. Но тем не менее редакция журнала вновь связала "САФМАР" с акционерами санированных банков, что, можно сказать, нивелирует честность и объективность авторов статьи, с непонятно какой целью. Хотя в истории группы не было ни одного неисполненного банковского обязательства. В документе также подчеркивается, что приведенная в статье информация и все цифры основаны на неназванных анонимных источниках и не имеют никаких документальных подтверждений. Там же сказано, что "приписываемая группе "САФМАР" задолженность в размере 170 миллиардов рублей, якобы возникшая после приобретения Афипского НПЗ, является "обязательствами бывших акционеров" - компаний "Новый поток" и "Нефтегазиндустрия". Причем кредит, который "САФМАР" еще не получил на модернизацию Афипского НПЗ, тоже засчитывается в кредитную нагрузку группы. "Группа "САФМАР" выполняет все свои текущие обязательства своевременно и в полном объеме, - все банки-партнеры высоко оценивают финансовую надежность группы в целом и ее отдельных компаний. Представители группы оставляют за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации и заявляют, что "стабильное финансовое положение группы с ежегодной выручкой в 1,5 триллиона рублей и EBITDA в 300 миллиардов рублей позволяют чувствовать себя уверенно даже в условиях развязанной против нас информационной кампании", - также можно прочесть в опубликованном документе.

P.S. После публикации Forbes в редакцию этого издания обратился с заявлением бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов: "Авторы материала объединили мои обязательства и потенциальные денежные требования ко мне как к бывшему владельцу и топ-менеджеру Бинбанка, Рост-Банка и других банков с рыночным кредитным портфелем группы "САФМАР". Я еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к группе "САФМАР" и ее обязательствам, как и группа "САФМАР" не имеет никакого отношения к моим обязательствам и потенциальным денежным требованиям, связанным с санацией принадлежавших мне банков". М. Шишханов потребовал от Forbes прекратить связывать его и группу "САФМАР" и распространять недостоверные сведения. В течение последних лет были санированы и санируются несколько коммерческих банков, среди акционеров которых были крупные промышленно-финансовые группы и известные предприниматели. В силу этики я не буду называть их фамилии, однако не помнится, чтобы Forbes связал, как в случае с "САФМАР", обязательства этих банков с обязательствами промышленно-финансовых групп и именами известных предпринимателей, хотя они имели непосредственное отношение к этим банкам".