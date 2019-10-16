Грушко: Россия выступает за стабильность и безопасность на Балканах

Высокопоставленный дипломат констатировал, что порочная практика абсурдных обвинений Москвы во вмешательстве во внутренние дела иностранных государств используется и применительно к странам Балканского региона. "В ходе судебного процесса в Подгорице по делу о т.н. попытке "государственного переворота" продемонстрирована несостоятельность предъявленных обвинений, - указал он. - Мы неоднократно заявляли о непричастности российской стороны к каким бы то ни было шагам по организации противоправных действий в Черногории. Могу только подтвердить эту позицию. Никаких свидетельств обратного нет".
По оценкам Александра Грушко, российско-албанские отношения переживают непростой период и находятся в одной из своих самых низших точек с момента восстановления дипотношений в 1990 году.
"С 2014 года Албания инициативно присоединяется к антироссийским санкциям ЕС, в результате чего находится в списке стран, в отношении которых Россией применяются контрмеры, - отметил дипломат. - В 2018 году Тирана выслала двух российских дипломатов, чем вызвала нашу симметричную реакцию. Безусловно, эти обстоятельства никак не соотносятся с исторически сложившимся доброжелательным духом отношений между народами наших стран. Более того, заданный Тираной тон препятствует развитию имеющегося потенциала двусторонних связей, и в первую очередь - экономических. Инициативно присоединившись к антироссийским санкциям, Албания потеряла для себя емкий российский рынок сельхозпродукции и лишила своих производителей возможности экспорта в Россию. Впрочем, даже в сложившихся условиях мы видим перспективы и призываем к развитию взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес. Есть потенциал сотрудничества в области добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых, включая углеводороды, в гидроэнергетике, в создании транспортной, энергетической и иной инфраструктуры, в информационно-коммуникационном секторе и других областях. Объективно, двустороннему торговому обороту есть куда расти. На фоне не самых радужных политических и экономических отношений можно отметить уровень российско-албанского сотрудничества в области культуры и образования. Будем стремиться к наращиванию гуманитарных связей и в дальнейшем".
Заместитель министра иностранных дел России обратил внимание на то, что российско-албанские отношения развиваются не в вакууме. "Крайне важен региональный контекст, - подчеркнул он. - Мы против превращения Балкан в арену геополитического соперничества, против попыток сломать международно-правовые инструменты, включая резолюцию 1244 СБ ООН и Дейтонскую конструкцию".