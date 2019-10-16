Грушко: Россия выступает за стабильность и безопасность на Балканах

Россия неизменно выступает за укрепление стабильности и безопасности на Балканах с опорой на международное право, поддержание и развитие взаимовыгодного двустороннего диалога со всеми странами региона, что в полной мере отвечает коренным национальным интересам наших партнеров в Юго-Восточной Европе. Мы против превращения данного региона в арену геополитического соперничества, против попыток сломать международно-правовые инструменты, включая резолюцию 1244 СБ ООН и Дейтонскую конструкцию. Об этом в интервью албанской газете Albanian Daily News рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Высокопоставленный дипломат констатировал, что порочная практика абсурдных обвинений Москвы во вмешательстве во внутренние дела иностранных государств используется и применительно к странам Балканского региона. "В ходе судебного процесса в Подгорице по делу о т.н. попытке "государственного переворота" продемонстрирована несостоятельность предъявленных обвинений, - указал он. - Мы неоднократно заявляли о непричастности российской стороны к каким бы то ни было шагам по организации противоправных действий в Черногории. Могу только подтвердить эту позицию. Никаких свидетельств обратного нет".

По оценкам Александра Грушко, российско-албанские отношения переживают непростой период и находятся в одной из своих самых низших точек с момента восстановления дипотношений в 1990 году.

"С 2014 года Албания инициативно присоединяется к антироссийским санкциям ЕС, в результате чего находится в списке стран, в отношении которых Россией применяются контрмеры, - отметил дипломат. - В 2018 году Тирана выслала двух российских дипломатов, чем вызвала нашу симметричную реакцию. Безусловно, эти обстоятельства никак не соотносятся с исторически сложившимся доброжелательным духом отношений между народами наших стран. Более того, заданный Тираной тон препятствует развитию имеющегося потенциала двусторонних связей, и в первую очередь - экономических. Инициативно присоединившись к антироссийским санкциям, Албания потеряла для себя емкий российский рынок сельхозпродукции и лишила своих производителей возможности экспорта в Россию. Впрочем, даже в сложившихся условиях мы видим перспективы и призываем к развитию взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес. Есть потенциал сотрудничества в области добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых, включая углеводороды, в гидроэнергетике, в создании транспортной, энергетической и иной инфраструктуры, в информационно-коммуникационном секторе и других областях. Объективно, двустороннему торговому обороту есть куда расти. На фоне не самых радужных политических и экономических отношений можно отметить уровень российско-албанского сотрудничества в области культуры и образования. Будем стремиться к наращиванию гуманитарных связей и в дальнейшем".

Заместитель министра иностранных дел России обратил внимание на то, что российско-албанские отношения развиваются не в вакууме. "Крайне важен региональный контекст, - подчеркнул он. - Мы против превращения Балкан в арену геополитического соперничества, против попыток сломать международно-правовые инструменты, включая резолюцию 1244 СБ ООН и Дейтонскую конструкцию".