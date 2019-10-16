Грушко: Россия выступает за стабильность и безопасность на Балканах

Новости

Видео: грузовик на полном ходу потерял задний мост 10:40
В Барнауле дикие лисицы помешали посадке самолета 10:37
В Якутии напавший с лопатой на полицейского депутат отделался штрафом 10:26
СМИ: Швеция перепутала сигнал с метеобуя с российской подлодкой 10:25
Ученые озвучили неожиданные последствия глобального потепления 10:18
В Кирове признали вменяемой мать девочки, умершей от голода 10:13
В Сочи произошел крупный пожар на территории воинской части 10:10
Жительница Башкирии напала на фельдшера скорой помощи с арматурой 10:02
Стали известны подробности массового убийства полицейских в Мексике 09:46
Из колонии под Красноярском сбежал осужденный за убийство 09:45
Пушков ответил на требование Киева о роспуске ДНР и ЛНР 09:35
В Красноярске арестовали второго подозреваемого в жестоком избиении 09:35
Kia выпустит кроссовер меньше и дешевле Seltos 09:30
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием на моторикше 09:17
Сафонов рассказал о конфликте с тренерским штабом молодежной сборной 09:16
В Приморье раненные рыбаками из КНДР пограничники вернулись на службу 08:50
В Красноярске суд арестовал обвиняемого в избиении мужчины до смерти 08:48
Каспийская флотилия вышла в море на контрольные стрельбы 08:45
Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей 08:28
УАЗ кардинально изменит интерьер автомобилей: первые изображения 08:02
В Роскачестве дали советы по выбору розового вина 08:00
Нурмагомедов рассказал о желании завершить карьеру 07:31
Летевший из Дели в Москву аэробус экстренно сел в Ташкенте 07:25
Врач объяснил, о чем сигнализирует "ком в горле" 07:10
В Якутии два человека погибли при пожаре 06:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Педиатры смогут отправлять пациентов-наркоманов на осмотр к психиатру
Педиатры смогут отправлять пациентов-наркоманов на осмотр к психиатру
16.10.2019 09:08
Рубрика: В мире

Грушко: Россия выступает за стабильность и безопасность на Балканах

Текст: Александр Борисов (Тирана)
Россия неизменно выступает за укрепление стабильности и безопасности на Балканах с опорой на международное право, поддержание и развитие взаимовыгодного двустороннего диалога со всеми странами региона, что в полной мере отвечает коренным национальным интересам наших партнеров в Юго-Восточной Европе. Мы против превращения данного региона в арену геополитического соперничества, против попыток сломать международно-правовые инструменты, включая резолюцию 1244 СБ ООН и Дейтонскую конструкцию. Об этом в интервью албанской газете Albanian Daily News рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Высокопоставленный дипломат констатировал, что порочная практика абсурдных обвинений Москвы во вмешательстве во внутренние дела иностранных государств используется и применительно к странам Балканского региона. "В ходе судебного процесса в Подгорице по делу о т.н. попытке "государственного переворота" продемонстрирована несостоятельность предъявленных обвинений, - указал он. - Мы неоднократно заявляли о непричастности российской стороны к каким бы то ни было шагам по организации противоправных действий в Черногории. Могу только подтвердить эту позицию. Никаких свидетельств обратного нет".

По оценкам Александра Грушко, российско-албанские отношения переживают непростой период и находятся в одной из своих самых низших точек с момента восстановления дипотношений в 1990 году.

Фото: iStock
Посол РФ: Внешняя политика Албании находится под влиянием третьих сил

"С 2014 года Албания инициативно присоединяется к антироссийским санкциям ЕС, в результате чего находится в списке стран, в отношении которых Россией применяются контрмеры, - отметил дипломат. - В 2018 году Тирана выслала двух российских дипломатов, чем вызвала нашу симметричную реакцию. Безусловно, эти обстоятельства никак не соотносятся с исторически сложившимся доброжелательным духом отношений между народами наших стран. Более того, заданный Тираной тон препятствует развитию имеющегося потенциала двусторонних связей, и в первую очередь - экономических. Инициативно присоединившись к антироссийским санкциям, Албания потеряла для себя емкий российский рынок сельхозпродукции и лишила своих производителей возможности экспорта в Россию. Впрочем, даже в сложившихся условиях мы видим перспективы и призываем к развитию взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес. Есть потенциал сотрудничества в области добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых, включая углеводороды, в гидроэнергетике, в создании транспортной, энергетической и иной инфраструктуры, в информационно-коммуникационном секторе и других областях. Объективно, двустороннему торговому обороту есть куда расти. На фоне не самых радужных политических и экономических отношений можно отметить уровень российско-албанского сотрудничества в области культуры и образования. Будем стремиться к наращиванию гуманитарных связей и в дальнейшем".

Заместитель министра иностранных дел России обратил внимание на то, что российско-албанские отношения развиваются не в вакууме. "Крайне важен региональный контекст, - подчеркнул он. - Мы против превращения Балкан в арену геополитического соперничества, против попыток сломать международно-правовые инструменты, включая резолюцию 1244 СБ ООН и Дейтонскую конструкцию".

В мире Европа Албания Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков ответил на требование Киева о роспуске ДНР и ЛНР
ООН сочла нарушением невыдачу виз дипломатам РФ
Названо условие вывода военных Турции из Сирии
Байден предcказал распад НАТО при Трампе
Путин получил черный пояс в ОАЭ