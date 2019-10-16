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16.10.2019 21:59
Рубрика: Спорт

Хачанов начал защиту титула на "ВТБ Кубок Кремля" с победы

Текст: Анна Козина
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Прошлогодний победитель "ВТБ Кубок Кремля" Карен Хачанов начал защиту титула с победы над немцем Филиппом Кольшрайбером.

Фото: Михаил Синицын
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Во втором круге Хачанов, посеянный на турнире под вторым номером, смог одолеть неудобного для него соперника со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7) и выйти в четвертьфинал.

Эту непростую победу Карен посвятил жене Веронике и сыну Давиду.

Фото: REUTERS/Jason Lee
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- Честно говоря, не ожидал, что столько народу придет на матчи первого-второго круга. Мне всегда приятно выступать в Москве, особенно при таких трибунах, - сказал Медведев в интервью на корте. - Само собой хочу защитить титул. Раз такой матч выдержал, то и дальше буду стараться.

За путевку в полуфинал россиянин поспорит с Андреасом Сеппи. Итальянец тоже провел трехсетовый матч против испанца Роберто Карбальеса-Баэна (5:7, 6:1, 6:3).

Напомним, что прошлогодняя чемпионка женского турнира Дарья Касаткина сложила свои полномочия, на старте уступив украинке Даяне Ястремской (1:6, 4:6).

Спорт Теннис Кубок Кремля
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