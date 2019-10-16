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Хитовые игры эпохи MS-DOS можно бесплатно запустить в браузере

Текст:   Богдан Бобров
16.10.2019,  
16:38
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

Prince of Persia, Tomb Raider, Carmageddon, Mortal Kombat, Doom и многие другие культовые игры 90-х пополнили коллекцию проекта Internet Archive. Всего в базу было добавлено порядка 2500 наименований для платформы MS-DOS. Об этом сообщает Wccftech.

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На портале представлен список игр, каждую из которых можно выбрать, открыть, подождать подгрузки данных и запустить прямо в окне браузера. Для воспроизведения используется эмулятор Em-dosbox.

Стоит отметить, что некоторые игры могут отображаться не совсем корректно и иметь небольшие проблемы по части отображения. Но даже в таком состоянии сервис способен утолить ностальгический голод по тем временам, когда игры запускались только после ввода названия исполняющего файла в командной строке.

Возможно, когда-нибудь в будущем развитие облачного гейминга приведет к тому, что нынешние современные и тяжелые игры можно будет запускать схожим образом.

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