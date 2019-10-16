Новости

Летевший из Дели в Москву аэробус экстренно сел в Ташкенте 07:25
Врач объяснил, о чем сигнализирует "ком в горле" 07:10
В Якутии два человека погибли в огне 06:59
Ягудин раскрыл подробности операции Тотьмяниной 06:47
Байден предcказал распад НАТО при Трампе 06:28
Больница в Бурятии получила уникальное для России оборудование 06:26
Перенесшй инфаркт сенатор не передумал стать президентом США 06:21
На Сахалине начался суд над экс-свидетелем по делу Хорошавина 05:50
Япония потратит 6,5 млн долларов на ликвидацию последствий тайфуна 05:45
В Приморье задержали группу браконьеров во время охоты 05:36
Байден раскритиковал решение Трампа вывести войска из Сирии 05:22
Девять человек пропали без вести в результате обвала здания в Бразилии 04:54
Канада прекратила поставки оружия в Турцию 04:39
ООН объявила о завершении миротворческой миссии на Гаити 04:35
Ракетный катер открыл огонь в Японском море 04:30
Российский телескоп снял термоядерный взрыв в центре Галактики 04:02
Пенс не будет работать с демократами по импичменту Трампа 03:32
Эрдоган назвал сроки завершения поставок С-400 в Турцию 03:13
Четыре человека погибли при взрыве на газовом заводе в Бразилии 02:42
ООН сочла нарушением невыдачу виз дипломатам РФ 02:33
Беспорядки охватили сразу несколько городов Испании 02:15
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Калифорнии 01:45
Названо условие вывода военных Турции из Сирии 01:40
Военный самолет США пролетел над турецкими войсками в Сирии 00:51
В Москве завели дело на бившую школьников учительницу 00:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
16.10.2019 06:47
Рубрика: Спорт

Ягудин раскрыл подробности операции Тотьмяниной

Текст: Максим Домчев
Фигурист Алексей Ягудин и фигуристка Татьяна Тотьмянина. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фигурист Алексей Ягудин и фигуристка Татьяна Тотьмянина. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фигурист Алексей Ягудин и фигуристка Татьяна Тотьмянина. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин рассказал об операции, которую сделали в одном из онкоцентров Москвы его жене Татьяне Тотьмяниной, выигравшей золото на Играх 2006 года.

Во вторник стало известно, что олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина перенесла операцию. Муж экс-фигуристки Алексей Ягудин в Instagram сообщил о том, что же произошло. Он разместил ролик, рассказывающий о проведении экстренной операции в одном из онкоцентров Москвы, в результате которого у его жены был удален желчный пузырь, в котором было обнаружено новообразование. Врачи изучат опухоль, которая названа доброкачественной.

В Лас-Вегасе стартует серия Гран-при по фигурному катанию

"Нам скрывать нечего. Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов. На видео вся информация. Вот только не в экстренном порядке. А так больше ничего и не добавить! Все верно, - написал фигурист. - Спасибо за внимание и за поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернется к своим друзьям и поклонникам".

Ягудин и Тотьмянина женаты с 2016 года. У них двое детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Нам скрывать нечего. Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов☝️На видео вся информация. Вот только не в экстренном порядке. А так 🤔больше и ничего и не добавить! Все верно. Спасибо за внимание и за поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта @tatianatotmyanina отдыхает и восстанавливается💪 И совсем скоро вернётся к своим друзьям и поклонникам. Ещё раз всем спасибо #тотьмянина #татьяна #операция #восстановление #здоровье #преодоление #характер

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

Спорт Фигурное катание Общество Ежедневник Светская хроника
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин получил черный пояс в ОАЭ
Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии
В Госдуме одобрили рост пенсий выше инфляции в ближайшие три года
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"