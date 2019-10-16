Ягудин раскрыл подробности операции Тотьмяниной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин рассказал об операции, которую сделали в одном из онкоцентров Москвы его жене Татьяне Тотьмяниной, выигравшей золото на Играх 2006 года.

Во вторник стало известно, что олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина перенесла операцию. Муж экс-фигуристки Алексей Ягудин в Instagram сообщил о том, что же произошло. Он разместил ролик, рассказывающий о проведении экстренной операции в одном из онкоцентров Москвы, в результате которого у его жены был удален желчный пузырь, в котором было обнаружено новообразование. Врачи изучат опухоль, которая названа доброкачественной.

"Нам скрывать нечего. Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов. На видео вся информация. Вот только не в экстренном порядке. А так больше ничего и не добавить! Все верно, - написал фигурист. - Спасибо за внимание и за поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернется к своим друзьям и поклонникам".

Ягудин и Тотьмянина женаты с 2016 года. У них двое детей.