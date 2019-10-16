Япония потратит 6,5 млн долларов на ликвидацию последствий тайфуна

Правительство Японии направит 6,5 миллиона долларов на ликвидацию последствий мощного тайфуна "Хагибис". Деньги возьмут в резервном фонде.

Как отметил премьер-министр страны Синдзо Абэ, сейчас почти 110 тысяч человек, включая спасателей и бойцов Сил самообороны, задействованы в работах по восстановлению инфраструктуры, а также в поисково-спасательных операциях.

Тайфун "Хагибис" обрушился на Японию в субботу. Больше всего пострадало тихоокеанское побережье острова Хонсю, где находятся самые густонаселенные города, в том числе столица - Токио. Жертвами стихии стали 73 человека, более 200 пострадали, еще 12 - пропали без вести. Несколько жилых районов на северо- востоке Японии до сих пор подтоплены. Без света остаются около 12 тысяч домов, сообщает ТАСС.