Издатели отметят 75-летие Победы новыми книгами

Главный редактор издательства кандидат исторических наук Лариса Языкович конкретизирует, что уже сделано и что планируется сделать по теме Великой Отечественной войны:
- В серии "Беларусь партизанская" выйдет книга известных белорусских историков Александра Ковалени и Бориса Долготовича "Созвездие героев земли белорусской". В следующем году будет издан исследовательский труд Алексея Литвина об уникальном явлении - партизанских парадах. Новые издания расскажут о местах массового уничтожения военнопленных и мирных жителей - оккупанты оставили свои черные следы практически в каждом уголке Беларуси. К книге "Хатынь" добавятся аналогичные издания, основанные на документах, о трагических событиях в Осиповичах, Гродно, Бресте, Барановичах. Продолжим работу над серией "История для школьников", где тема Великой Отечественной войны занимает центральное место. Мы уже осуществили ряд издательских проектов историко-патриотической направленности в сотрудничестве с Постоянным Комитетом Союзного государства и подали туда еще три заявки, они сейчас рассматриваются.