Издатели отметят 75-летие Победы новыми книгами

Семь прекрасно оформленных крупноформатных томов издательства "Белорусская энциклопедия", содержащих более 600 ранее не публиковавшихся архивных фотоснимков, открывают немало неизвестных страниц о борьбе белорусского и советского народов за свою свободу и независимость. Познакомиться с изданиями в минский книжный магазин "Светоч" пришли ученые-историки и педагоги, учащиеся школ и колледжей.

В Беларуси издано около 11 тысяч научных публикаций по истории Великой Отечественной войны. Юрий Мозолевский.

Главный редактор издательства кандидат исторических наук Лариса Языкович конкретизирует, что уже сделано и что планируется сделать по теме Великой Отечественной войны: В Беларуси впервые прошла Неделя русского языка - В серии "Беларусь партизанская" выйдет книга известных белорусских историков Александра Ковалени и Бориса Долготовича "Созвездие героев земли белорусской". В следующем году будет издан исследовательский труд Алексея Литвина об уникальном явлении - партизанских парадах. Новые издания расскажут о местах массового уничтожения военнопленных и мирных жителей - оккупанты оставили свои черные следы практически в каждом уголке Беларуси. К книге "Хатынь" добавятся аналогичные издания, основанные на документах, о трагических событиях в Осиповичах, Гродно, Бресте, Барановичах. Продолжим работу над серией "История для школьников", где тема Великой Отечественной войны занимает центральное место. Мы уже осуществили ряд издательских проектов историко-патриотической направленности в сотрудничестве с Постоянным Комитетом Союзного государства и подали туда еще три заявки, они сейчас рассматриваются.

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