Изменяется расписание электричек Савеловского направления МЖД

С сегодняшнего дня до конца недели изменяется расписание электричек Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) и аэроэкспрессов в Шереметьево. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе МЖД.

- Изменения в расписании связаны с плановым ремонтом первого главного пути на участке Москва - Бескудниково, - пояснили в пресс-службе. Больший объем работ будет произведен ночью с 23.30 до 5.30, это позволит в часы пик сохранить самые популярные электрички.

В остальное время движение поездов организуют по одному пути в реверсивном режиме. В частности, отменяются электрички на участках Москва - Бескудниково, Москва - Марк и Москва - Лобня в ночные и утренние часы. Отменят и четыре аэроэкспресса отправлением с Белорусского вокзала в 00:01 и 00:30 и из аэропорта Шереметьево - в 23:30 и 00:01.

Как поясняют в МЖД, ориентировочно с 30 ноября прекращается курсирование транзитных электропоездов с Белорусского на Курское направление и обратно. С этой даты ожидается запуск МЦД-1 Одинцово-Лобня. Новое расписание в настоящий момент разрабатывается службами железной дороги и будет опубликовано на сайте МЖД по мере его готовности.