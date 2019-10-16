Правила

Как белорусу в России оформить по наследству автомобиль?

"У меня в России умерла сестра. Перед смертью она по завещанию оставила мне свой автомобиль. Подскажите, как переоформить автомобиль на себя? Олег Павлович, г. Могилев".

Вам необходимо в течение шести месяцев обратиться к нотариусу по месту регистрации умершей сестры за свидетельством о праве наследования. После его получения можно регистрировать или продавать автомобиль. Нотариусу понадобятся следующие документы: свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство, техпаспорт на машину, заключение об оценке автомобиля и квитанция об оплате пошлины.

Для оценки автомобиля необходимо обратиться в официальную организацию, имеющую лицензию. Сам автомобиль показывать эксперту не обязательно, достаточно ПТС, на основании которого производятся расчеты, исходя из рыночной стоимости автомобиля. После оценки на руки выдается отчет и сопровождающие документы. Обратите внимание: бланки должны иметь соответствующие печати, прошивку и подпись эксперта.

Размер госпошлины зависит от степени родства наследников и наследодателя. С близких родственников - дети, супруг, родители, полнородные братья и сестры - взимается плата в размере 0,3% стоимости автомобиля, но не более 100 000 рублей. Другие категории наследников выплачивают 0,6% стоимости, но не более одного миллиона рублей. С момента получения свидетельства от нотариуса у нового владельца есть только 10 дней для того, чтобы зарегистрировать автомобиль. В противном случае придется платить штраф.

Отдых

Какие документы нужны для выезда бабушки с внучкой в Беларусь?

"Собираемся с внучкой поехать в Беларусь. Нужна ли мне доверенность от ее родителей? Какие документы еще могут понадобиться? Спасибо. Валентина Петровна".

Согласно российскому законодательству, если несовершеннолетний гражданин России выезжает за пределы страны без родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд. Так что родители должны оформить на вас доверенность.

Для въезда на территорию Беларуси россиянину необходимо иметь действительный общегражданский либо заграничный паспорт, детям до 14 лет въезд в Беларусь разрешен по свидетельству о рождении. На свидетельстве должна быть отметка (штамп) о принадлежности ребенка к гражданству России. Рекомендуем вам оформить медицинскую страховку на себя и на ребенка, это не является обязательным требованием, но в случае непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем, вам будет оказана только скорая (неотложная) медицинская помощь. Она оказывается бесплатно и в полном объеме. С момента, когда устранена угроза жизни пациента или здоровью окружающих, оказание плановой медицинской помощи осуществляется уже на платной основе.

Документы

Может ли россиянин оформить в Беларуси доверенность на получение денег в России?

"Работаю и проживаю сейчас в Беларуси. У меня заканчивается депозит в российском банке. Самой поехать не получается. Могу ли я здесь в Беларуси оформить на своего знакомого доверенность на получение денег? Оксана П.".

Есть два варианта решения вашего вопроса. Первый вариант: можно обратиться в Посольство России в Беларуси. Согласно российскому законодательству, нотариальные действия от имени РФ на территории других государств совершают должностные лица консульских учреждений России (консулы), уполномоченные на совершение этих действий.

На сайте посольства подробно расписаны требования к составлению доверенности и консульский сбор, который берется за оформление доверенности. Доверенность вы составляете сами. Проект доверенности распечатывается в двух экземплярах (при себе желательно иметь флеш-карту с проектом доверенности).

Второй вариант: вы обращаетесь к белорусскому нотариусу, и он оформляет вам доверенность.

В соответствии со ст. 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной 22 января 1993 года в городе Минске государствами - членами СНГ, "документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены печатью, принимаются на территориях других Договаривающихся Сторон без какого-либо специального удостоверения. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон рассматриваются как официальные документы, пользуются на территориях других Договаривающихся Сторон доказательной силой официальных документов".

Это означает, что документы, заверенные в установленном порядке белорусским нотариусом, принимаются на территории России, а документы, заверенные российским нотариусом, принимаются на территории Беларуси без каких-либо дополнительных условий.