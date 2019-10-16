В Москве открылась выставка "От Толстого до Толстого. Писатель, мода и стиль". Площадкой для межмузейного проекта стал Доходный дом Любощинских-Вернадских - центральный дом Государственного музея истории российской литературы имени В.И Даля на Зубовском бульваре.

Личные вещи и рукописи двух десятков писателей и поэтов дают представление об их отношение к моде и развенчивают некоторые стереотипные представления о внешнем виде деятелей культуры.

Так, мы давно привыкли к тому облику Льва Николаевича Толстого, который запечатлен на многих фотографиях и картинах, где он одет просто и без изысков. Но так было не всегда: в молодые годы граф отличался отменным вкусом в одежде и любил приодеться. Увы, костюмы, которые писатель надевал в юные годы, в музеях не сохранились.

"В молодости он был страшным модником, он стремился наряжаться, и у него даже было такое понятие, как "комильфо"-"не комильфо", - рассказывает директор музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" Екатерина Толстая. - Но потом, с возрастом, он стал по-другому относиться к одежде. В конце жизни он считал, что главная задача одежды в том, что она должна быть удобной. Она должна согревать в холодную погоду и в ней не должно быть жарко в жаркую погоду. Таким образом, в разный период жизни у Толстого было разное отношение к одежде".

А вот Марину Цветаеву модницей назвать сложно. Но этому и не способствовали те жизненные обстоятельства, в которых находилась знаменитая поэтесса. Однако известно о ее любви к украшениям. Так, она любила кольца. Но вещи для нее мало что значили, поэтому кольца у нее не задерживались, она их попросту раздаривала. На выставке представлены два платья Цветаевой, несколько ее украшений и фото.

"Для меня было бы не очень интересно делать эту выставку, если бы речь шла только о моде, поскольку я все-таки не историк моды, - говорит куратор выставки Эрнест Орлов. - Для нас важнее то, что интерес публики к личным вещам писателей и поэтов действительно есть, но он вызван прежде всего их личностью и тем, что они написали. И, собственно, от идеи моды получилось, как мне кажется (но судить, конечно, посетителям выставки), прийти к идее моды на писателей. По крайней мере, именно такую задачу я себе ставил".

Выставка будет работать по 15 декабря этого года. Специально к ней организаторы подготовили насыщенную программу: кураторские показы, лекции и круглые столы с участием историков литературы и моды, посвященные героям выставочного проекта.