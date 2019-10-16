Гаджет, послуживший вам несколько лет надежным средством связи, можно использовать для других целей.

Смартфон с функцией GPS будет показывать, где находятся ваши родные и близкие... Или, если установить функцию няни, наблюдать за вашим малышом, развлекать его и передавать ему ваш голос.

При этом вовсе необязательно обладать конструкторским талантом, ведь о дополнительных функциях гаджетов-ветеранов уже позаботились разработчики программного обеспечения.

Охраняет бесплатно

Вот и передо мной встал такой же вопрос: продать ли старый мобильник? Очень удобный, компактный и голосистый он существенно уступал в функциональном плане своим новым собратьям с большими экранами и мощными процессорами. При этом продать его можно было только за бесценок. И вдруг в магазине приложений Google Play мне попалась на глаза бесплатная программа Life360 семейный трекер.

За членами семьи следить я не собирался, а вот новый автомобиль нуждался в присмотре и желательно из космоса с помощью функции GPS, которая существует даже на самых дешевых моделях смартфонов. Уже на следующий день мой старый гаджет из потайного места в багажнике показывал месторасположение автомобиля на карте и при этом не забывал отчитаться о собственном заряде аккумулятора. Так и езжу уже несколько лет, потому что удобно. Единственный минус - сложность использования GPS-маячка в самые холодные дни года, когда заряд аккумулятора быстро садится. Но и эта проблема оказалась преодолима с помощью автономного зарядного устройства для мобильных телефонов.

Кстати, с помощью старого смартфона можно следить не только за своей машиной, но и за квартирой, но уже через камеру мобильного устройства. Поможет в этом специальное приложение из магазина программ, которое превращает гаджет-ветеран в камеру видеонаблюдения. Наиболее распространенное - Ivideon, которое работает на мобильниках с операционной системой Android. Оно обладает удобным интерфейсом и не занимает много места в памяти устройства. С его помощью изображение с установленной вами камеры старого гаджета транслируется на экран вашего смартфона, а также может быть записано и сохранено в облачном хранилище данных.

Мобильник может поработать няней. Установив на него программу Dormi (работает в операционной среде Android), можно будет дистанционно наблюдать за своим малышом и развлекать его. В дополнение к аудио- и видеомониторингу приложение обладает возможностью передавать звук, чтобы вы могли поговорить и успокоить плачущего ребенка издалека.

Используя гаджет-ветеран, можно сделать эффективную сигнализацию для квартиры или гаража. На устройство необходимо будет установить приложение DoorSec Quick Door Security и закрепить на двери. Электронный сторож, оснащенный акселерометром (датчик изменения положения в пространстве), будет реагировать на любое движение и сможет отправить своему хозяину тревожное сообщение SMS.

Повелитель домашней техники

- Из старых смартфонов можно сделать много полезных в быту вещей, например, универсальный пульт управления телевизором, проигрывателем дисков, проектором и телевизионной приставкой, - рассказывает работник ремонтной мастерской мобильных устройств Олег Филимонов. - Необходимо, чтобы у смартфона был инфракрасный порт. Если разработчик его не предусмотрел, можно купить специальный ИК-передатчик, который вставляется в разъем для наушников. Далее скачиваем специальную программу в магазине приложений (их много для Android и iOS) и наш дистанционный пульт готов к работе. При этом приложение на смартфоне способно будет найти в доме всю умную электронику, у которой есть ИК-порт, и командовать ей.

Старый смартфон и сам может превратиться в стационарное бытовое устройство, например, с его помощью можно создать музыкальный центр или радио. В первом случае для проигрывания музыкальных файлов подойдет любая программа аудиоплеер, а во втором - интернет-радио. Конечно, не стоит ожидать от мобильника качественного звучания. Но самодельный музыкальный центр можно усовершенствовать с помощью компьютерных колонок, которые подключаются к устройству с помощью кабеля со штекером, как у простых наушников. Если важна мобильность, то к смартфону с набором музыкальных программ с помощью функции Bluetooth можно подключить беспроводную мобильную колонку. При этом стоит учесть, что на природе звук не экранируется от стен, а потому колонка должна быть голосистая.

По законам красоты

Зачем тратить деньги на дорогую электронную фоторамку, если смастерить ее можно из старого мобильника с большим экраном или планшета. Для этого потребуется приобрести недорогую подставку, а в качестве постоянного источника питания можно использовать штатное зарядное устройство.