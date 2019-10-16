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Рубрика: Экономика

Как получить незарегистрированные лекарства для тяжелобольных детей

Текст: Марина Гусенко
Минздрав России подготовил памятку для родителей, детям которых необходимы незарегистрированные в нашей стране психотропные препараты. Речь идет о таких лекарствах, как клобазам (капсулы, таблетки), диазепам (раствор ректальный), фенобарбитал (эликсир, раствор для инъекций), мидазолам (раствор оромукозальный).
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Памятка состоит из двух разделов - первый для тех, кто уже получил заключение врачебной комиссии муниципального, регионального или частного медучреждения и протокол консилиума федеральной медицинской организации о необходимости назначения таких лекарств. Второй - для тех, чьи дети в них нуждаются, но заключения и протокола у них нет.

В первом случае, говорится в памятке, после ввоза в нашу страну первой партии препаратов, а это должно произойти уже в текущем месяце, региональные органы здравоохранения должны заранее известить родителей, о том, когда и где будут бесплатно выдаваться эти лекарства.

Фото: Pixabay
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Если семья проживает не по адресу, указанному в заключении федерального консилиума, нужно заранее сообщить об этом в орган управления здравоохранением субъекта, адрес которого написан в заключении.

Для получения лекарств нужно будет предъявить паспорт, свидетельство о рождении ребенка или документ, который подтверждает, что вы - его законный представитель.

А при его получении на один квартал - подписать расписку в двух экземплярах.

Родителям, попавшим во вторую группу, рекомендуется обратиться в поликлинику по месту жительства или другое медучреждение, которое оказывает специализированную медпомощь детям по профилю "неврология" или паллиативную медпомощь, чтобы выяснить, есть ли медицинские показаний для назначения этих лекарств ребенку и если да - получить заключение врачебной комиссии.

Протокол врачебной комиссии, в котором должна быть прописана предлагаемая схема лечения незарегистрированным психотропным препаратом с указанием его формы выпуска, дозировки и годовой потребности нужно направить в региональный орган здравоохранения, а оттуда - в федеральный Минздрав. После этого консилиум врачей федеральной медорганизации примет окончательное решение о назначении мальчику или девочке этих препаратов.

Подробности читайте в завтрашнем номере "РГ".

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