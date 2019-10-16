Как правовые технологии помогают бизнесу преодолевать барьеры на пути к успеху

Стремительное развитие цифровых технологий открывает новые возможности не только для крупных корпораций, но и для компаний из сегмента малого и среднего бизнеса. Новейшие технологические решения позволяют эффективно оптимизировать работу компаний, автоматизируя часть рутинного функционала. Кроме того, технологии позволяют трансформировать и кадровый потенциал, меняя привычные шаблоны профессиональных компетенций в соответствии с вызовами времени. В юридической сфере этого удается достичь благодаря LegalTech-решениям. В преддверии крупнейшей в России конференции по инновациям в юридической сфере Skolkovo LegalTech. Black Edition эксперты оценили роль LegalTech в развитии бизнеса в самых разных областях.

Согласно отчету американской исследовательской компании Zion Market Research, в 2018 году мировой рынок LegalTech превысил $3,2 млрд. Компания дает прогноз, по которому к 2026 году объем рынка составит $37,858 млрд. Президент Европейской LegalTech Ассоциации (ELTA) Тобиас Хайнинг попытался представить, как будет выглядеть быстро развивающийся рынок LegalTech через 5-10 лет: "На самом нижнем уровне технологии полностью заменят человеческий труд, так как клиенты все реже готовы платить за ручное выполнение простых задач. На уровне основных процессов компании новые решения увеличат эффективность и скорость предоставления услуг. Даже самые сложные процессы будут со временем оптимизированы. Конечно, придется подождать, прежде чем первые "ростки" инновации появятся в высокоинтеллектуальных секторах".

По мнению известного американского юриста и адвоката, лауреата премии юридических инноваторов Fastcase 50 Ари Каплана, в современных рыночных условиях основная задача любого бизнеса - это оставаться востребованным, поэтому очень важно уметь вовремя отслеживать тренды и адаптироваться к ним. "Хотя сторонники инноваций часто утверждают, что технологии не заменят человеческий труд, никто не сомневается, что они сместят и изменят многие профессии. Поэтому главный залог успеха в новых реалиях - это способность адаптироваться", - считает Ари Каплан.

Руководитель российской практики Dentons в области ИС, ИТ и телекоммуникаций, соруководитель практики в области регулирования интернета и технологий, управляющий партнер санкт-петербургского офиса Dentons Виктор Наумов рассказал о том, как представители малого и среднего бизнеса внедряют новейшие технологические решения в свою деятельность: "Если решения связаны с простыми типовыми фрагментами бизнес-процессов, средний бизнес также старается осуществлять их автоматизацию. При этом для малого и среднего бизнеса постепенно на рынке начинает появляться спектр узкоспециализированных предложений разного уровня качества и функционала; давно существуют и имеют репутацию решения по организации документооборота, бухгалтерии, но есть и совсем новые сферы, такие как LegalTech".

Более подробно о том, как развиваются технологии в сфере права в России и что это дает бизнесу, рассказала управляющий партнер международной юридической фирмы Hogan Lovells в России Оксана Балаян: "Россия все-таки уступает западным странам в развитии LegalTech. Прежде всего, такое отставание проявляется в регионах, где люди привыкли работать по старым схемам. Инвестиции в большинстве случаев направлены на Москву. Но опять же объем рынка юридических услуг, например в США, во много раз превышает этот объем в России. Тем не менее, Россия уже давно начала свой путь к диджитализации. Многие компании переходят на систему полного электронного документооборота (ЭДО). К направлениям развития можно отнести применение машинного обучения, что повышает эффективность юриста. Также некоторые стартапы уже начали разрабатывать технологии с применением NLP и распознавания голоса. Для компаний сейчас актуальны разработки по усовершенствованию бизнес-процессов юридических департаментов". Балаян подчеркнула, что в юридической отрасли есть огромный потенциал для оптимизации эффективности, совершенствования процессов и предоставления новых видов юридических услуг в целом. "Еще раз подчеркну, что автоматизация позволяет не отказаться от услуг юристов, а использовать их в другом качестве, раскрывая их профессиональный потенциал", - считает эксперт.

Руководитель практики Особых поручений (Sensitive Matters) коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай отметила, что по реальному внедрению LegalTech Россия находится на уровне многих европейских стран, "относясь к новым решениям одновременно и с любопытством, и с известной опаской, и с готовностью отдельные продукты полноценно адаптировать в широком обороте".

Подробнее о том, какие барьеры встречает бизнес на своем пути в эпоху цифровой экономики и как LegalTech-решения помогают предотвратить их, расскажут эксперты конференции Skolkovo LegalTech. Black Edition, которая пройдет 29 ноября в "Сколково". Подробная программа доступна на сайте.