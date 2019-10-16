Ключик нашелся неожиданно. Ребята признаются, что именно тогда у них возникли проблемы с лишним весом. И чтобы обрести былую форму, оба увлеклись здоровым питанием. Тут их и осенило - вот оно, наше дело! Поженившись, Антон и Оксана Новичковы стали учредителями семейного бизнеса - сервиса по доставке правильного питания.
Оксана с улыбкой вспоминает, что на эту мысль их натолкнула… банальная лень:
- Когда мы были в поиске свежих идей для бизнеса, я посещала курсы по похудению. Мое питание было расписано по часам. Я рассчитывала количество белков, жиров, углеводов. В том числе для Антона. Готовила еду, раскладывала ее по контейнерам, чтобы есть в течение дня. Постоянно взвешивать продукты на весах, высчитывать на калькуляторе калории, признаюсь, нелегко. Тогда-то и возникла мысль: а классно иметь сервис, который бы все это высчитывал и готовил за тебя!
Такой сервис, по словам Антона, не только большое подспорье для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за собственным весом:
- Кроме того, он помогает экономить массу времени. Вам не нужно ходить в магазин, готовить. К слову, от споров с женой, чья очередь мыть посуду, это тоже избавляет.
Сначала ребятам казалось, что они придумали нечто абсолютно новое. Но когда стали гуглить тему в интернете, поняли, что похожие сервисы уже существуют. В Минске, например, доставка пяти приемов пищи на день стоила тогда более 50 белорусских рублей. Детально изучили тему и подсчитали, что похожую услугу в Витебске смогут сделать в два раза дешевле. В итоге построили новенькую кухню, оснастили современным оборудованием, наняли поваров и курьеров по доставке, привлекли к разработке меню известного в областном центре диетолога Надежду Жуковскую. Стартовый капитал, говорит Антон, потянул тысяч на 30 долларов:
- Чтобы найти эту сумму, мы с Оксаной продали свои автомобили, взяли кредит в банке. Еще часть денег попросили в долг у друга.
Изначально еду, приготовленную в Витебске, доставляли по городу, а также везли в Минск. Но через 2-3 месяца поняли, что рынок областного центра не столь емкий. Производство перевели в Минск. Какое-то время оттуда еду возили в Витебск, Могилев и Брест. Сегодня, утверждает Антон, заказы в белорусской столице выросли настолько, что от доставки в другие города отказались:
- Не исключено, что в областные центры сервис вернется. Но уже через франчайзинг. Анализируя проделанную работу, мы видим, что набили немало шишек. Если бы в Витебске не строили производство с нуля, а нашли готовую кухню, первоначальные затраты существенно сократились бы. Кроме того, повар должен учитывать, что блюда, которые курьеры развозят с вечера, впоследствии разогревают в микроволновке. Говяжий стейк, к примеру, после этого теряет вкусовые качества. С одной стороны, такие тонкости помогают понять отзывы клиентов, с другой - на своем сайте мы выбираем "тайного покупателя", которого просим бесплатно воспользоваться сервисом и затем поделиться впечатлениями. Бывало, что из-за конфликта с поваром приходилось самим готовить блюда. Однажды подвел курьер - и я сам развозил еду. К счастью, проблемы с персоналом в прошлом. Теперь у нас замечательная команда.
Офис Proportsiya остался в Витебске. В нем работают менеджеры кол-центра, оснащенного IP-телефонией. Производства сейчас открыты в Минске и Киеве. На них заняты 30 человек. Плюс 10 курьеров, которые ежедневно доставляют клиентам более сотни различных рационов. В общем, дело пошло. Антон с этим соглашается, но добавляет, что успех - понятие относительное:
- В начале пути нам казалось, что 50 клиентов достаточно, чтобы быть в шоколаде. Сегодня, не скрою, хочется продвигать бизнес в России, Казахстане, Польше… Для этого нужны деньги и знания. Когда я говорю об учебе, то не имею в виду классический университет. У Оксаны есть диплом вуза, но в жизни он ей не пригодился. Сегодня лучше перенимать знания у практиков, успешно развивающих свое дело. Я, например, умения управлять командой и строить цифровой бизнес осваивал на платных интернет-курсах известного ресторатора.
Клиент делает заказ на сайте, где в зависимости от цели (похудеть, поправиться, стабилизировать вес) выбирает программу питания. На следующий день вечером ему привозят 5 свежеприготовленных блюд в герметичных упаковках: завтрак, перекус, обед, полдник, ужин. С утра можно наслаждаться сбалансированной едой. В меню - омлет, каши, сырники, красная рыба, паста с мидиями или курицей, запеченный картофель с рыбой, капкейки из овсяной муки, сладкие блинчики и даже морковные торты. Чтобы блюда не приедались, меню за год менялось 5 раз.