Как желание сбросить лишний вес подтолкнуло молодых к созданию семейного бизнеса

Когда два года назад молодые витебчане Антон и Оксана познакомились, оба стояли перед нелегким выбором. Оксана закрывала два собственных магазина одежды, не приносивших прибыли, а Антон успел к 22 годам поиграть за сборную Беларуси по пляжному футболу и из-за травмы завершил спортивную карьеру. Что делать дальше?

Ключик нашелся неожиданно. Ребята признаются, что именно тогда у них возникли проблемы с лишним весом. И чтобы обрести былую форму, оба увлеклись здоровым питанием. Тут их и осенило - вот оно, наше дело! Поженившись, Антон и Оксана Новичковы стали учредителями семейного бизнеса - сервиса по доставке правильного питания.

Оксана с улыбкой вспоминает, что на эту мысль их натолкнула… банальная лень:

- Когда мы были в поиске свежих идей для бизнеса, я посещала курсы по похудению. Мое питание было расписано по часам. Я рассчитывала количество белков, жиров, углеводов. В том числе для Антона. Готовила еду, раскладывала ее по контейнерам, чтобы есть в течение дня. Постоянно взвешивать продукты на весах, высчитывать на калькуляторе калории, признаюсь, нелегко. Тогда-то и возникла мысль: а классно иметь сервис, который бы все это высчитывал и готовил за тебя!

Такой сервис, по словам Антона, не только большое подспорье для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за собственным весом:

- Кроме того, он помогает экономить массу времени. Вам не нужно ходить в магазин, готовить. К слову, от споров с женой, чья очередь мыть посуду, это тоже избавляет.

Стартовый капитал для открытия сервиса по доставке правильного питания составил 30 тысяч долларов

Сначала ребятам казалось, что они придумали нечто абсолютно новое. Но когда стали гуглить тему в интернете, поняли, что похожие сервисы уже существуют. В Минске, например, доставка пяти приемов пищи на день стоила тогда более 50 белорусских рублей. Детально изучили тему и подсчитали, что похожую услугу в Витебске смогут сделать в два раза дешевле. В итоге построили новенькую кухню, оснастили современным оборудованием, наняли поваров и курьеров по доставке, привлекли к разработке меню известного в областном центре диетолога Надежду Жуковскую. Стартовый капитал, говорит Антон, потянул тысяч на 30 долларов:

- Чтобы найти эту сумму, мы с Оксаной продали свои автомобили, взяли кредит в банке. Еще часть денег попросили в долг у друга.

Изначально еду, приготовленную в Витебске, доставляли по городу, а также везли в Минск. Но через 2-3 месяца поняли, что рынок областного центра не столь емкий. Производство перевели в Минск. Какое-то время оттуда еду возили в Витебск, Могилев и Брест. Сегодня, утверждает Антон, заказы в белорусской столице выросли настолько, что от доставки в другие города отказались:

- Не исключено, что в областные центры сервис вернется. Но уже через франчайзинг. Анализируя проделанную работу, мы видим, что набили немало шишек. Если бы в Витебске не строили производство с нуля, а нашли готовую кухню, первоначальные затраты существенно сократились бы. Кроме того, повар должен учитывать, что блюда, которые курьеры развозят с вечера, впоследствии разогревают в микроволновке. Говяжий стейк, к примеру, после этого теряет вкусовые качества. С одной стороны, такие тонкости помогают понять отзывы клиентов, с другой - на своем сайте мы выбираем "тайного покупателя", которого просим бесплатно воспользоваться сервисом и затем поделиться впечатлениями. Бывало, что из-за конфликта с поваром приходилось самим готовить блюда. Однажды подвел курьер - и я сам развозил еду. К счастью, проблемы с персоналом в прошлом. Теперь у нас замечательная команда.

Офис Proportsiya остался в Витебске. В нем работают менеджеры кол-центра, оснащенного IP-телефонией. Производства сейчас открыты в Минске и Киеве. На них заняты 30 человек. Плюс 10 курьеров, которые ежедневно доставляют клиентам более сотни различных рационов. В общем, дело пошло. Антон с этим соглашается, но добавляет, что успех - понятие относительное:

- В начале пути нам казалось, что 50 клиентов достаточно, чтобы быть в шоколаде. Сегодня, не скрою, хочется продвигать бизнес в России, Казахстане, Польше… Для этого нужны деньги и знания. Когда я говорю об учебе, то не имею в виду классический университет. У Оксаны есть диплом вуза, но в жизни он ей не пригодился. Сегодня лучше перенимать знания у практиков, успешно развивающих свое дело. Я, например, умения управлять командой и строить цифровой бизнес осваивал на платных интернет-курсах известного ресторатора.

Как это работает?

Клиент делает заказ на сайте, где в зависимости от цели (похудеть, поправиться, стабилизировать вес) выбирает программу питания. На следующий день вечером ему привозят 5 свежеприготовленных блюд в герметичных упаковках: завтрак, перекус, обед, полдник, ужин. С утра можно наслаждаться сбалансированной едой. В меню - омлет, каши, сырники, красная рыба, паста с мидиями или курицей, запеченный картофель с рыбой, капкейки из овсяной муки, сладкие блинчики и даже морковные торты. Чтобы блюда не приедались, меню за год менялось 5 раз.