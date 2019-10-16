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16.10.2019 16:00
Рубрика: В мире

В джунглях Камбоджи найден загадочный город развитой цивилизации

Текст: Денис Передельский
Фото: Cambodian Archaeological Lidar Initiative Фото: Cambodian Archaeological Lidar Initiative
Фото: Cambodian Archaeological Lidar Initiative

Международная команда археологов при помощи лидара, новой технологии сканирования местности, обнаружила в джунглях Камбоджи затерянный город Махендрапарвата, который был столицей могущественной кхмерской империи.

Статья авторов опубликована в журнале Antiquity, а коротко об исследовании рассказывает Science Alert. Исследование местности проводилось с 2012 по 2017 годы. Ученые облетели огромную территорию на самолетах, делая лидарную съемку.

Затем полученные снимки подвергли анализу. В результате был обнаружен древний город, который много столетий скрывают непроходимые джунгли. Найти его в ходе наземной экспедиции было бы невероятно трудно - ее провели только после того, как лидар помог точно установить местонахождение древних сооружений.

Фото: Ole Haupt / SDU
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Установлено, что этот город носил название Махендрапарвата. Он был столицей кхмерской империи, отличавшейся своим могуществом. Достаточно сказать, что позднее столица этого государства была перенесена во всемирно известный Ангкор.

Считается, что город Махендрапарвата был основан в IX веке, а прекратил свое существование в XV веке. Он был одним из крупнейших городов Юго-Восточной Азии. Археологи и историки знали о его существовании, но не могли найти этот древний мегаполис.

Теперь же исследователи создали подробную карту. Город был расположен на плато Пном Кулен, к северо-востоку от Ангкора. Анализ показал, что древние кхмеры искусственно изменили горный ландшафт.

Главной проблемой для них тогда был непроходимый лес, который и сейчас скрывает руины. Однако древний народ в свое время сумел все изменить. В городе было много зданий, особенно храмов, были проложены многочисленные каналы, созданы водохранилища и рисовые поля, построены дороги.

Благодаря аэрофотосъемке, команда исследователей смогла разглядеть сквозь густую растительность и толстый слой почвы сложную городскую сеть, площадь которой в общей сложности охватывала около 50 квадратных километров.

Строители строго придерживались четкого городского плана, а сама схема напоминала сетку. Все объекты в городе - плотины, стены водохранилищ и храмов, жилых домов и даже королевского дворца - стояли геометрически точно на невидимых линиях.

Как долго этот город был столицей империи, ученые пока сказать не могут. Возможно, в этом статусе он не просуществовал и столетия. Однако на протяжении многих веков он был крупным религиозным центром, о чем упоминается во многих письменных источниках.

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