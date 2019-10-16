Керсти Кальюлайд пригласила Владимира Путина в Эстонию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила официальные приглашения президенту России Владимиру Путину, президенту Финляндии Саули Нийнисте и президенту Венгрии Яношу Адеру принять участие в VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Он состоится в Тарту летом 2020 года, уточняют местные новостные порталы.

Неофициально, информируют политические обозреватели в Таллине, Кальюлайд пригласила Путина на этот форум еще весной, во время своего визита в российскую столицу. "Так мы сможем продолжить конструктивное обсуждение, которое, как я надеюсь, поможет взаимопониманию наших государств", - говорится в сообщении на сайте эстонского президента. По ее мнению, этот конгресс также поможет обсудить вопросы сохранения культурного наследия финно-угорских народов в меняющемся мире.

Кстати, констатируют эксперты, глава прибалтийской республики уже не раз давала понять, что, разговаривая с российским лидером напрямую, Таллин выходит для себя на новый уровень политического диалога. Еще в сентябре на телеканале ETV она пояснила, что Эстония должна оставаться в числе тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Москвой и мнением которых по связанным с Россией вопросам интересуются другие государства.

По словам эстонского лидера, ее весенний визит в РФ и встреча с Владимиром Путиным усилили позиции Эстонии. "Сегодня я чувствую, что могу высказывать наши мнения - французам или кому угодно - с заметно усиленных позиций", - констатировала президент этой прибалтийской республики.