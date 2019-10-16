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Рубрика: В мире

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Политикой Киева управляют пресс-секретари
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Официальный представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Леонид Кучма озвучил новые требования, перечеркивающие формулу Штайнмайера, которую он сам две недели назад подписал.

Пресс-секретарь бывшего президента Дарья Олифер выложила в Facebook семь условий, только после выполнения Россией которых Киев начнет думать об имплементации формулы. Новым можно назвать лишь первый пункт - "роспуск квазигруппировок ЛДНР", остальные повторяли требования, выдвигавшиеся в течение пяти лет Петром Порошенко. В общих чертах они сводятся к добровольной капитуляции республик.

Фото: РИА Новости
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На свое вызывающее требование Кучма получил симметричный ответ из Донецка: "Украинская власть не собирается выполнять Минские соглашения и добиваться мира. Вместо этого она юлит и изворачивается. А количество обстрелов растет. Минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности. Украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства в 2014 году и продолжает управляться извне. Необходимо заново учредить новую, по-настоящему независимую Украину. Сделать это нужно свободным решением всех ее территорий. И признать при этом право регионов не входить в новое государство. Это будет честно", - говорится в заявлении главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

Тут же выяснилось, что собственно на встрече ТКГ Кучма свои фантазии не озвучивал, и текст от его имени написала сама гражданка Олифер. Об этом в Facebook сообщил представитель Луганска в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник. "Олифер добавила отсебятины в комментарий по итогам переговоров в Минске, и ее оценки очень сильно отличаются от той реальности, что была на заседании", - сообщил Мирошник. В этом случае можно констатировать деградацию украинской внешней политики, которую определяют пресс-секретари бывших президентов.

При этом Мирошник допускает, что озвученные Олифер требования всерьез рассматриваются Зеленским: "Заявление откровенно радикальных, неприемлемых и не соответствующих Минским соглашениям требований показывает истинное настроение украинских представителей - заблокировать переговорный процесс. У Кучмы решили, что желание угодить украинским радикалам у них гораздо больше, чем стремление к урегулированию конфликта".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Стоит также напомнить, что и первые - от сентября 2014 года, и вторые Минские соглашения в феврале 2015-го заключались в момент, когда украинская армия стояла на грани разгрома. И со стороны Москвы, Берлина и Парижа - посредников мирного процесса - это было единственно возможное предложение, не предполагающее ликвидацию украинской государственности.

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