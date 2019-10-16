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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай продолжает увеличивать внешнюю открытость в финансовой сфере

Госсовет КНР 15 октября инициировал внесение поправок в Положения о деятельности страховых компаний и банков с иностранными инвестициями, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Китай принял решение о дальнейшем расширении доступа к страховому и банковскому секторам страны для иностранных инвесторов посредством внесения поправок в соответственные руководящие документы.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

- Изменения включают в себя улучшение мер по надзору за филиалами иностранных банков и снятие прежних ограничений на создание компаний, получение статуса акционеров и расширение деятельности соответствующих учреждений, - отметил главный адвокат Китайского комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью Лю Фушоу.

По его словам, поправки расширят доступ к рынку страхования и банковскому делу Китая для страховых компаний и банков с иностранным капиталом, а также предоставят более благоприятные условия для ведения бизнеса - с целью привлечь больше иностранных инвесторов в Китай.

- На основе принципов равенства и взаимной выгоды мы приглашаем крупные иностранные финансовые учреждения открывать свои филиалы в Китае и предоставлять более диверсифицированную продукцию и услуги для поддержки реальной экономики и финансовых нужд потребителей, - сказал Лю Фушоу.

По словам Лю Фушоу, взаимная выгода и обоюдный выигрыш являются одним из важных принципов внесения поправок в положения. Сотрудничество и конкуренция будут проходить на основе единых правил и сформируют структуру многостороннего выигрыша.

- Комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью КНР ускоряет эту работу и непрерывно совершенствует систему внешней открытости в финансовой области страны, - добавил Лю Фушоу.

В последние годы Китай активно принимает меры по упрощению доступа к своему финансовому рынку для иностранных инвесторов. В связи с этим значительно выросло количество страховых компаний и банков с участием иностранного капитала.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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