Кому в регионах платят самые высокие и низкие зарплаты

Самые высокие и низкие зарплаты линейного персонала осенью этого года определил сервис для поиска работы и сотрудников Worki.

Интересно, что в регионах страны максимальные и минимальные зарплаты предлагают совсем не в тех сферах, которые лидируют в столице.

Так, в Москве больше всего готовы платить административному персоналу. Например, соискателям на позиции управляющего строительным производством на объекте в одном из районов Москвы или Подмосковья предлагают зарплату от 150 тысяч рублей.

Ненамного меньше в столичном регионе готовы платить тем, кто займет вакансии в сфере услуг и строительства не на руководящих должностях - в среднем до 125 тысяч рублей. Самые низкие в Москве и Московской области зарплата в сфере продаж - 15 тысяч рублей.

В это же время в регионах чаще всего высокие зарплаты обещают работникам в сфере авто (личным водителям или водителям категории Е) и продажах - от региона к региону максимальная предлагаемая зарплата колеблется от 80 тысяч до 110 тысяч рублей в месяц.

Самыми низкооплачиваемыми во многих регионах стали вакансии из сферы клининга (уборщики) и домашнего персонала (домработники) - от семи до 12,5 тысяч рублей в зависимости от региона. Такие низкие зарплаты объясняются тем, что такой труд не требует серьезной квалификации или особых навыков.