Российский медиахолдинг, в который входят "Русское радио", "Радио Монте-Карло" и телеканал RU. TV, теперь намерен наладить сотрудничество с фестивалем "Лайма. Рандеву. Юрмала". Что, конечно, позволит более активно представлять российских артистов и нашу песенную культуру в Латвии. Об этом шла речь на пресс-конференции, состоявшейся в ТАСС.

Лайма Вайкуле уже не раз говорила о том, что "ходила в правительство Латвии и просила закрыть черные списки для российских артистов" и что "люди, которые советуют ей не приезжать в Россию - провокаторы", заверяя, что "никогда не критиковала Россию", поскольку ее "обожает". Но в России не выступала давно, хотя активности не снижает: свой пятый по счету фестиваль она впервые провела в Юрмале и в Одессе, а недавно в Киеве сообщила про готовящийся всеукраинский тур. И после этого прибыла в Москву, на пресс-конференцию. Рассказать о том, что на шестом фестивале станет больше сотрудничать с российскими коллегами. Появилась информация и о ее концерте в Кремлевском дворце, назначенном на 1 марта 2020 года... Но какова сейчас творческая и личностная позиция певицы?

Что вы ждете от сотрудничества с "Русской медиагруппой", какие надежды питаете?

Лайма Вайкуле: Моя цель - вернуть уважение к профессии музыканта. Пусть снова будет дружба. Поэтому и появился мой фестиваль, на котором играет живой оркестр и все поют без фонограммы. Если у нас будет такая дружная компания благодаря "Русской медиагруппе", то я этому очень рада. Пусть у меня будут русские, латвийские, украинские, грузинские артисты. Мы должны дружить и лучше понимать друг друга.

Почему вы нацелены на то, чтобы фестиваль смотрели по телевидению и слушали по радио в России?

Лайма Вайкуле: Россия - одна из главных моих международных целей. И сейчас я очень довольна, что нам будет помогать "Русская медиагруппа", благодаря которой мы сделаем наш фестиваль еще более сильным.

Моя цель - вернуть уважение к профессии музыканта. Пусть снова будет дружба!

Подобные фестивали должны поддерживаться государством или это абсолютно бизнес-история?

Сергей Балдин, генеральный продюсер "Русской медиагруппы": Как правило, такие мероприятия могут проводиться и без чьей-либо поддержки. Однако если к нам обратится за взаимодействием государство, то мы, конечно, всегда готовы ответить: "Есть!" Очень интересные проекты поддержки популярной музыки нередки, например, это практикуется в Швеции. Там целенаправленно занимаются помощью талантливым музыкантам.