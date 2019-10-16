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16.10.2019 11:39
Рубрика: Экономика

Лоукостер "Победа" увеличит цены на рейсы в Россию

Текст: Ольга Игнатова

После перехода на зимнее расписание авиакомпания "Победа" увеличит на 25 евро стоимость билетов на все рейсы из зарубежных аэропортов.

Как пояснила "Российской газете" представитель авиаперевозчика Елена Селиванова, 25 евро - это стоимость регистрации в зарубежном аэропорту. Включить ее в стоимость проездного документа "Победа" обязана по решению Московского городского суда.

Фото: iStock
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Как уточнила Селиванова, более 90% клиентов "Победы" проходят онлайн-регистрацию и не оплачивают услугу регистрации агентом в аэропорту. "Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. Но по решению суда мы должны включить 25 евро в тариф для всех клиентов", - уточнила Елена Селиванова.

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