ЛУКОЙЛ утвердил новые принципы дивидендной политики

Совет директоров компании ЛУКОЙЛ принял решение об изменении дивидендной политики. Компания по-прежнему намерена выплачивать дивиденды своим акционерам дважды в год, но теперь будет направлять на эти выплаты не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока.

До сих пор ЛУКОЙЛ выделял на дивиденды не менее 25% чистой прибыли по МСФО, а в 2018 году заплатил 30% чистой прибыли.

Первые выплаты, рассчитанные от свободного денежного потока, акционеры ЛУКОЙЛа получат по итогам девяти месяцев 2019 года, говорится в сообщении компании.

Как пояснил старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко, ЛУКОЙЛ может себе позволить столь щедрую дивидендную политику, учитывая крайне низкую долговую нагрузку. Эксперт считает, что в абсолютном значении дивиденды, вероятно, вырастут, учитывая довольно благоприятную конъюнктуру для российских нефтяных компаний: цена на нефть около $60 за баррель и слабый рубль.

Рынок положительно отреагировал на это событие. На Мосбирже компания подорожала "в моменте" на 1% до 4,1 трлн руб. По сравнению с уровнем закрытия во вторник рост общий составил 2,4% при росте индекса Мосбиржи на 0,77%.