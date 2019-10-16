Microsoft назвала дату "похорон" мобильной Windows

Пользователям смартфонов Lumia, работающих под управлением Windows Phone 8.1, стоит серьезно забеспокоиться - уже в этом году они не смогут устанавливать на свои девайсы новые приложения.

Конечно, таких людей осталось немного, но тем из них, кто не хочет переходить на другие платформы, имеет смысл успеть до 16 декабря зайти в магазин приложений и установить все нужные программы. После указанной даты сделать это будет невозможно, пишет ZDNet.

Информация о скорой "смерти" Windows Phone 8.1 появилась вскоре после выхода смартфона Microsoft, работающего под управлением операционной системы Android.

Отмечается, что после сброса смартфона к заводским настройкам, если он будет осуществлен после 16 декабря, установить приложения заново не удастся.

Поддержка Windows 10 Mobile, на базе которой также работают смартфоны Lumia, прекратится 10 декабря, напоминает издание. Это означает, что устройства перестанут получать исправления безопасности и другие обновления. В своем сообщении Microsoft прямо рекомендовала перейти на гаджеты под управлением Android или iOS.