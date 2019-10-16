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16.10.2019 16:54
Рубрика: Общество

Минстрой изменит правила строительства для профилактики выпадения детей из окон

Текст: Анна Спицына
До конца этого года будет принят ряд изменений в Своды правил по строительству, их цель - профилактика случайного выпадения детей из окон, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Изменения утвердит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По словам Анны Кузнецовой, в России даже не велась статистика столь страшных трагедий.

- В России даже не велась статистика выпадения детей из окон (...). С Леонидом Михайловичем Рошалем мы вышли в СМИ … с целым рядом требований, цитируют РИА Новости слова Анны Кузнецовой. - МВД теперь будет вести статистику наконец-то, изменит 180-ю форму (форму статистической отчетности № 180 "Несовершеннолетние"), и мы будем знать масштаб проблемы. Минстрой изменит свои регламенты. И с этого момента обязательна будет установка замков на все окна.

Фото: Мария Разумова
Минстрой изменил правила проектирования социальных объектов

На сайте Кузнецовой также отмечено, что в Своды правил будет внесен ряд изменений и дополнений. По этим правилам планируется строго определить высоту ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли, которая должна будет составлять не менее 1,2 метра. Внутренние лестницы должны будут иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 метра.

Теперь остается только дождаться законодателей, чтобы соответствующие изменения были внесены в федеральные законодательные акты, отметила Анна Кузнецова.

Общество Семья и дети Правительство Минстрой Президент Уполномоченный по правам ребенка
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