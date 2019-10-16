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Рубрика: Общество

Рецепт наготове

Минздрав объяснил, как получить незарегистрированные препараты для детей
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Уже в октябре в Россию должна поступить первая партия импортных незарегистрированных в России психотропных препаратов. Они предназначены для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевыми и судорожными синдромами.
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Речь идет о таких лекарствах, как клобазам (капсулы, таблетки), диазепам (раствор ректальный), фенобарбитал (эликсир, раствор для инъекций), мидазолам (раствор оромукозальный). Закупаются они за счет государства, а раздаваться семьям с такими детьми будут бесплатно. В связи с этим Минздрав подготовил подробную памятку для родителей, чьи дети в них нуждаются. Она состоит из двух разделов. Первый - для тех, кто уже получил заключение врачебной комиссии муниципального, регионального или частного медучреждения и протокол консилиума федеральной медицинской организации о необходимости назначения таких лекарств.

Фото: iStock
Лекарства регистрируют в России слишком медленно

Второй - для тех, чьи дети в них нуждаются, так как назначенные им обычные препараты или их сочетания оказались неэффективными для лечения эпилепсии. Либо если им необходимо применение детской формы, но заключений врачебных комиссий и протоколов федеральных консилиумов у них еще нет.

Родителям и другим законным представителям детей из второй группы специалисты минздрава рекомендуют первым делом обратиться в поликлинику по месту жительства или другое медучреждение, которое оказывает помощь детям по профилю "неврология" или паллиативную медпомощь. Там надо выяснить, есть ли медицинские показания для назначения этих лекарств ребенку, и если да - получить заключение врачебной комиссии.

Далее нужно направить в региональный орган здравоохранения протокол врачебной комиссии, где должна быть прописана предлагаемая схема лечения незарегистрированным препаратом с указанием его формы выпуска, дозировки и годовой потребности. Оттуда протокол должен быть отправлен в Минздрав России, а он, в свою очередь, направит его в федеральную медорганизацию, имеющую опыт лечения тяжелых форм эпилепсии у детей, для проведения консилиума врачей, который примет окончательное решение о назначении лекарств.

Далее в течение месяца минздрав соберет протоколы и заключения консилиумов по детям со всех регионов и направит их в минпромторг, который будет готовить дополнительные акты правительства, необходимые для ввоза в Россию незарегистрированных лекарств. После чего препараты вновь будут закуплены и направлены в регионы, где проживают нуждающиеся в них больные дети.

Государство централизованно закупит незарегистрированные лекарства и бесплатно раздаст их семьям с больными детьми

Для тех родителей, у которых все протоколы и заключения для получения таких лекарств уже на руках, тоже есть пошаговая инструкция. После ввоза в страну первой партии препаратов региональные органы здравоохранения должны заранее известить родителей о том, когда и где их будут бесплатно выдавать.

Если семья проживает не по адресу, указанному в заключении федерального консилиума, нужно заранее сообщить об этом в орган управления здравоохранением субъекта, адрес которого написан в заключении.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Для получения лекарств нужно будет предъявить паспорт, свидетельство о рождении ребенка или документ, который подтверждает, что вы - его законный представитель.

А при его получении на один квартал - подписать расписку в двух экземплярах. В ней довольно много пунктов: о том, что вы получили препарат одного или нескольких видов, предупреждены о том, что контроль их качества в России не осуществляется; что препарат следует давать ребенку в соответствии с назначением, указанным в протоколе федерального консилиума, а хранить - в соответствии с инструкцией.

Лекарства нельзя передавать другим лицам или продавать, иначе родителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Если осталось лишнее лекарство - его нужно вернуть .

При возникновении нежелательных реакций или при неэффективности препарата нужно сообщать об этом своему лечащему врачу и было бы неплохо написать об этом в Росздравнадзор, заполнив специальную форму на их сайте, также говорится в памятке.

Полученные бесплатные лекарства нельзя передавать другим лицам или продавать

Еще несколько важных моментов: если семья везет лекарство, например, на дачу, с собой нужно взять заключение врачебной комиссии, протокол федерального консилиума или расписку.

Так как препарат выдается на три месяца, через 2,5 месяца после его получения нужно обратиться к лечащему врачу и сообщить о необходимости получения препарата на следующие три месяца. Он передаст эту информацию в региональный орган здравоохранения, и тот заблаговременно известит, когда и где можно будет получить новую порцию лекарств.

Важно - во время лечения незарегистрированными препаратами ребенок должен находиться под наблюдением врача.

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