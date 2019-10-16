Миссия СНГ отметила успешный ход подготовки к выборам в Беларуси

Чиновник пояснил, что уже развернут штаб миссии на базе Исполкома, члены которого провели встречи с представителями Генеральной прокуратуры, Верховного суда, министерств иностранных дел, внутренних дел. Наблюдатели находятся в постоянном контакте и с ЦИК республики, присутствуют на всех ее заседаниях. Кроме того, представители миссии побывали и в регионах РБ, анализируя подготовительные этапы избирательного процесса.

Они с удовлетворением признают большое внимание со стороны властных структур РБ к подготовке ноябрьских выборов, отметил Лебедев, подчеркнув, что главная задача, которая поставлена перед ЦИК на самом высоком уровне: обеспечить достойное их проведение, реализацию конституционного права граждан на свободное волеизъявление.

По словам Лебедева, регистрация наблюдателей от СНГ продолжается. В их состав включены представители ЦИК, парламентарии, дипломаты стран СНГ, аккредитованные в Минске. "Уже сейчас зарегистрировано 302 делегата из стран Содружества, которые прибудут буквально накануне выборов: за три-четыре дня", - сообщил он. А общая численность миссии от стран Содружества, по его оценке, составит примерно 400 человек.

"Никакой информации о жалобах в прокуратуру, МВД, с которыми мы в тесном контакте, пока не поступало. Но мы отслеживаем ситуацию. Естественно, если появятся жалобы, будем их фиксировать, а реагировать будут соответствующие органы Беларуси", - резюмировал Сергей Лебедев.