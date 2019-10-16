В мире
16.10.2019 12:11
Текст: Юрий Сизов

Миссия СНГ отметила успешный ход подготовки к выборам в Беларуси

За месяц своей работы в Беларуси миссия наблюдателей от СНГ констатирует "спокойный и планомерный ход подготовки к выборам" в нижнюю палату национального парламента. Эту оценку озвучил 16 исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев, слова которого цитирует БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
БЕЛТА

Чиновник пояснил, что уже развернут штаб миссии на базе Исполкома, члены которого провели встречи с представителями Генеральной прокуратуры, Верховного суда, министерств иностранных дел, внутренних дел. Наблюдатели находятся в постоянном контакте и с ЦИК республики, присутствуют на всех ее заседаниях. Кроме того, представители миссии побывали и в регионах РБ, анализируя подготовительные этапы избирательного процесса.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Они с удовлетворением признают большое внимание со стороны властных структур РБ к подготовке ноябрьских выборов, отметил Лебедев, подчеркнув, что главная задача, которая поставлена перед ЦИК на самом высоком уровне: обеспечить достойное их проведение, реализацию конституционного права граждан на свободное волеизъявление.

По словам Лебедева, регистрация наблюдателей от СНГ продолжается. В их состав включены представители ЦИК, парламентарии, дипломаты стран СНГ, аккредитованные в Минске. "Уже сейчас зарегистрировано 302 делегата из стран Содружества, которые прибудут буквально накануне выборов: за три-четыре дня", - сообщил он. А общая численность миссии от стран Содружества, по его оценке, составит примерно 400 человек.

"Никакой информации о жалобах в прокуратуру, МВД, с которыми мы в тесном контакте, пока не поступало. Но мы отслеживаем ситуацию. Естественно, если появятся жалобы, будем их фиксировать, а реагировать будут соответствующие органы Беларуси", - резюмировал Сергей Лебедев.

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