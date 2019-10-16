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Рубрика: Экономика

Мошенники изобрели новый способ хищения денег из банкоматов

Текст: Александр Степанов
Новый способ хищения денег из банкоматов придумали фальшивомонетчики, рассказала представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык в программе "Эфир", которая выходит на сайте надзорного ведомства.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Мошенники стали подделывать купюры специально для того, чтобы обмануть банкомат и положить туда фальшивки. Для этого фальшивомонетчики наклеивают на поддельную купюру специальную ленту, после чего банкомат считывает ее как настоящую и зачисляет деньги на счет. Затем мошенники снимают уже в другом банкомате ту сумму, которая была внесена фальшивками, но получают уже настоящие деньги.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Малык отметила, что выявить такие преступления сразу достаточно непросто, так как фальшивки обнаруживают после того, как в банкомате заканчиваются наличные деньги и их начинают пересчитывать.

Всего за шесть месяцев 2019 года ущерб от преступлений в банковской сфере составил более 154 миллиардов рублей. Было зарегистрировано более 18,8 тыс. преступлений в этом сегменте.

Экономика Финансы Происшествия Правительство Генпрокуратура
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