Мошенники изобрели новый способ хищения денег из банкоматов

Мошенники стали подделывать купюры специально для того, чтобы обмануть банкомат и положить туда фальшивки. Для этого фальшивомонетчики наклеивают на поддельную купюру специальную ленту, после чего банкомат считывает ее как настоящую и зачисляет деньги на счет. Затем мошенники снимают уже в другом банкомате ту сумму, которая была внесена фальшивками, но получают уже настоящие деньги.

Малык отметила, что выявить такие преступления сразу достаточно непросто, так как фальшивки обнаруживают после того, как в банкомате заканчиваются наличные деньги и их начинают пересчитывать.

Всего за шесть месяцев 2019 года ущерб от преступлений в банковской сфере составил более 154 миллиардов рублей. Было зарегистрировано более 18,8 тыс. преступлений в этом сегменте.