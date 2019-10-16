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Рубрика: Экономика

Размыло торговой волной

МВФ ждет самого низкого роста мировой экономики за 10 лет
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Международный валютный фонд (МВФ) в своем октябрьском прогнозе ожидает замедления роста мировой экономики до самых низких показателей с момента последнего мирового экономического кризиса 2008-2009 годов. Прогноз по российской экономике на этот год МВФ также понизил. Ускорение роста ВВП как в России, так и в мире, по мнению фонда и аналитиков, пока можно ожидать только в следующем году.

В 2019 году мировая экономика увеличится на 3% - это на 0,2 процентных пункта ниже, чем МВФ прогнозировал в июле. Главная причина спада - торговые войны и геополитическая напряженность. Такого низкого роста не было с 2008 года (тогда мировой ВВП увеличился на те же 3%), а максимально близкий к прогнозу показатель наблюдался в 2016 году - 3,1%. Спад в 2019 году, по мнению МВФ, затронет и развитые, и развивающиеся страны. Так, аналитики фонда ожидают, что в Бразилии, Мексике, России и Саудовской Аравии темпы роста в 2019 году составят около 1% или меньше.

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год

В МВФ считают, что российская экономика в 2019 году поднимется на 1,1% (в июле фонд ожидал 1,2%). Ожидания снижены из-за пересмотра прогноза по ценам на нефть. Прогноз по росту российской экономики в 2020 году МВФ не поменял, оставив его на уровне 1,9%.

При этом в МВФ ждут, что в 2020 году темпы роста мировой экономики должны ускориться до 3,4%, однако больших шансов на более значительное ускорение роста в фонде не видят.

Ожидаемое ускорение темпов роста в 2020 году в основном связано с ожиданиями восстановления экономик развивающихся рынков, говорит главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Двигателями этого роста будут такие страны, как Аргентина, Турция и Иран, валюты которых сильно ослабли, что дает возможность рассчитывать на восстановительный рост в 2020 году. Кроме того, ряд стран, такие как Бразилия, Мексика и Россия, темпы роста которых разочаровали в 2019 году, могут наверстать рост в следующем году, допускает Орлова.

Понижение прогнозов по российской экономике в 2019 году ожидаемо, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Рост российской экономики в этом году не был перезапущен, сохраняются фискальная и бюджетная жесткость, давящие на потребительский спрос, говорит он.

МВФ назвал помехи для роста экономики Украины

В то же время курс на развитие нацпроектов все еще не сформировал импульс для активизации экономического роста - сами нацпроекты пока что остаются в стадии "пробуксовки", констатирует Покатович. В этой связи надежды на ускорение роста действительно переносятся на 2020 год, когда, возможно, государство пойдет на более активное расходование бюджетных средств, а нацпроекты получат шанс на приобретение формы реальной поддержки экономики, отмечает аналитик.

Экономика Макроэкономика Международные организации МВФ
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