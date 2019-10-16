С 21 по 23 октября в технопарке "Сколково" пройдет VIII Международный форум инновационного развития "Открытые инновации". Как сообщают организаторы, его тема - "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике".

- Важное отличие форума в этом году - фокус на место человека в цифровизации, - отмечает министр экономического развития РФ Максим Орешкин. - Технологические революции оказывают все большее влияние на конкуренцию между странами. А как общество реагирует на такие стремительные изменения? У нас есть и технооптимисты, готовые принять любое новое решение, есть и скептики, выступающие за проверенные решения и сдерживающие внедрение нового. У каждого из них достаточно весомая аргументация. Для определения баланса нужна глубокая системная проработка всех эффектов, как положительных, так и отрицательных. И, конечно, все риски нивелировать нельзя. Форум представляет возможность в рамках диалога составить рецепт нашего общего будущего, выбрать "тонкие настройки" и сделать нужные ставки для развития экономики.

Первый день форума будет посвящен теме "цифрового человека" - участники обсудят влияние меняющихся технологий на эволюцию людей и общества. Второй день посвятят интеллектуальной экономике - ключевой темой станет взаимодействие науки, государства и бизнеса. Главные технологии будущего эксперты обсудят 23 октября, в третий день выставки.

- Форум "Открытые инновации" стал настоящим пульсомером технологического и инновационного развития страны. Ведь именно здесь собираются все участники этого процесса - государственные деятели, корпорации, институты развития, предприниматели и исследователи, - считает генеральный директор компании VEB Ventures Олег Теплов. - 2019 год в России посвящен активной работе над запуском и реализацией национальных проектов, каждый из которых связан с развитием прорывных технологий. Оказывая поддержку проектам во всех технологических сферах, мы уделяем особое внимание программе "Цифровая экономика". Имея в виду, что темой форума станет трансфер к экономике знаний, мы с большим интересом включимся во все его дискуссии и поделимся лучшими наработками.

- Победителями в конкурентной гонке станут страны, в которых на первый план выходит человек, а не капитал, - говорит председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. - Они займут лидирующие позиции на глобальном рынке. Многополярность и масштабность вызовов, стоящих перед государствами, требуют объединения усилий международного сообщества для создания цифрового пространства доверия и безопасности, обмена знаниями, технологиями и экспертизой. Основная задача - создание цифровой экосистемы для человека будущего. И я убежден, что в достижении этой цели Россия сыграет одну из ключевых ролей.

В форуме примут участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, директор Google Play Пурнима Кочикар, вице-президент Microsoft Стив Краун, председатель правления Bayer Вернер Бауманн, корпоративный директор по открытым инновациям Bouygues Group Венсан Марэ, CEO Lamoda Group Флориан Янсен, вице-президент Cisco Пастора Валеро, руководитель Лаборатории совместных инноваций SAP SE Рудольф Хельд, председатель правления УК РОСНАНО Анатолий Чубайс и другие эксперты, представители власти, бизнесмены, топ-менеджеры и ученые со всего мира. Соорганизаторами форума выступают Минэкономразвития РФ, правительство Москвы, фонд "Сколково", РВК, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям и государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".