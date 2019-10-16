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16.10.2019 11:10
Рубрика: Экономика

На какую работу охотнее всего берут работников старше 45 лет

Текст: Марина Гусенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти каждый пятый российский работодатель, 17 процентов, не готов нанимать на постоянную работу людей старше 45 лет. Это показало исследование, проведенное порталом Авито Работа.

Остальные 83 процента ничего против работников этого возраста не имеют.

Фото: Istock
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Отмечается, что охотнее всего кандидатов старше 45 лет берут на работу в тяжелой промышленности (94 процента работодателей), сфере образования (92 процента), интернет-торговле (90 процентов)

Меньше всего в них заинтересованы микро- и малые предприятия.

При этом у российских частных предприятий заинтересованность в возрастных сотрудниках ниже, чем у международных компаний и российских госучреждений.

Экономика Работа Занятость Рынок труда
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