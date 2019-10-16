На какую работу охотнее всего берут работников старше 45 лет

Почти каждый пятый российский работодатель, 17 процентов, не готов нанимать на постоянную работу людей старше 45 лет. Это показало исследование, проведенное порталом Авито Работа.

Остальные 83 процента ничего против работников этого возраста не имеют.

Отмечается, что охотнее всего кандидатов старше 45 лет берут на работу в тяжелой промышленности (94 процента работодателей), сфере образования (92 процента), интернет-торговле (90 процентов)

Меньше всего в них заинтересованы микро- и малые предприятия.

При этом у российских частных предприятий заинтересованность в возрастных сотрудниках ниже, чем у международных компаний и российских госучреждений.