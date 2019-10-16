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16.10.2019 11:12
Рубрика: Культура

На Полину Гагарину подали в суд за кавер на "Кукушку" Цоя

Текст: Инга Бугулова

На Полину Гагарину подали в суд за кавер-версию хита группы "Кино" "Кукушка" - соответствующий иск подала певица Ольга Кормухина. По ее словам, коллега по сцене без зазрения совести использовала аранжировку, написанную самой Кормухиной в соавторстве с Алексеем Беловым, и теперь хочет, чтобы та извинилась.

Фото: Дмитрий Серебряков/ ТАСС
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Версия "Кукушки" в исполнении Ольги Кормухиной вышла в 2012 году на ее альбоме "Падаю в небо". Гагарина за цоевский хит взялась тремя годами позже - автором кавера для фильма "Битва за Севастополь" значился Константин Меладзе.

- Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино". Я долго находилась в каком-то ступоре, - сказала певица в эфире НСН, подчеркнув: себе бы перепеть чужое произведение "копейка в копейку" она бы не позволила.

Сравнили "кукушек" и эксперты, которые, по заверению Кормухиной, признали ее версию самостоятельным произведением, а версию Гагариной - нет.

При этом певица подчеркивает, что финансовых претензий к Гагариной не имеет, а "иск - это вопрос принципа".

- В этой ситуации правильнее всего будет сказать: "Простите, мы, в самом деле, украли", - подытожила Кормухина.

Сама Полина Гагарина инцидент пока никак не прокомментировала.

Культура Музыка Рок
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