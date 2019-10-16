В Дохе завершаются первые в истории Всемирные пляжные игры. Накануне резонанс получил благородный поступок российских баскетболистов, выступающих в турнире 3х3.

В середине стартового матча группового турнира против сборной Уганды один из игроков африканской команды получил серьезную травму. Ввиду отсутствия замен в составе угандийцев встреча должна была продолжиться в формате три на два. Однако наши ребята решили также продолжить игру вдвоем - третий баскетболист просто стоял в углу площадки.

Болельщики оценили благородство наших ребят, стоя аплодируя российской команде. Стоит ли удивляться, что этот эпизод стал предметом обсуждения на Исполкоме АНОК. В итоге было принято решение наградить российских баскетболистов специальным призом "фэйр-плей". Премия будет вручена в ходе Генеральной ассамблеи АНОК в ближайшие дни.

Вот как прокомментировал это решение пресс-службе Олимпийского комитета России глава ОКР Станислав Поздняков:

- Можно сказать, что это сейчас самая обсуждаемая тема на Всемирных пляжных играх. Об этом говорят и СМИ, и болельщики, и представители спортивных организаций. На заседании Исполкома АНОК была озвучена коллективная инициатива особо отметить наших ребят, и все коллеги полностью ее поддержали. Когда видишь проявление честной игры не на словах, а на деле, в разгар равного, боевого матча, это действительно дорогого стоит и заслуживает самых больших похвал. Именно в такие моменты все сразу вспоминают, что такое спорт по своей сути - не только борьба за голы, очки, секунды, но и уважение, благородство.

Ну, а российские мужская и женская команды по баскетболу 3х3, завершив групповой турнир с двумя победами и одним поражением, вышли в четвертьфинал, где продолжат борьбу за медали.