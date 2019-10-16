НАСА показало лунный скафандр для женщины-космонавта

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА, продемонстрировало публике прототипы скафандров, специально разработанные для будущей миссии на Луну. Скафандры нового поколения специально созданы для космической программы Артемида, одной из целей которой является высадка первой женщины в истории на искусственный спутник Земли в 2024 году.

The 1st woman and next man will go to the Moon in 2024 👩‍🚀👨‍🚀



Today, we previewed the next-generation #Artemis spacesuits that our astronauts will wear – 1 for launch and re-entry, and 1 for exploring the lunar South Pole. Watch a recap: https://t.co/e4cxB3rK6e pic.twitter.com/PtYSLqHq62 — NASA (@NASA) 16 октября 2019 г.

В ходе презентации глава НАСА Джим Брайднестайн отметил, что создание новых скафандров предполагает, что они должны подходить для всех, вне зависимости от пола, размеров и форм человеческого тела. Другая задача, помимо обеспечения комфорта для космонавтов, заключается в гарантированной мобильности и удобстве их использования на лунной поверхности.

Управление также представило другой обновленный скафандр, который будет использоваться в этой же миссии, но внутри корабля. Главной особенностью этого космического костюма оранжевого цвета является то, что в нормальных условиях он не находится под давлением, но в случае возникновения опасности, например, при разгерметизации, он способен создать избыточное давление и повысить выживаемость экипажа.