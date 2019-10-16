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16.10.2019 11:01
Рубрика: В мире

НАСА показало лунный скафандр для женщины-космонавта

Текст: Юрий Чернов
Фото: AP Photo/Michael Probst Фото: AP Photo/Michael Probst
Фото: AP Photo/Michael Probst

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА, продемонстрировало публике прототипы скафандров, специально разработанные для будущей миссии на Луну. Скафандры нового поколения специально созданы для космической программы Артемида, одной из целей которой является высадка первой женщины в истории на искусственный спутник Земли в 2024 году.

В ходе презентации глава НАСА Джим Брайднестайн отметил, что создание новых скафандров предполагает, что они должны подходить для всех, вне зависимости от пола, размеров и форм человеческого тела. Другая задача, помимо обеспечения комфорта для космонавтов, заключается в гарантированной мобильности и удобстве их использования на лунной поверхности.

Фото: Наталья Онищенко / РГ
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Управление также представило другой обновленный скафандр, который будет использоваться в этой же миссии, но внутри корабля. Главной особенностью этого космического костюма оранжевого цвета является то, что в нормальных условиях он не находится под давлением, но в случае возникновения опасности, например, при разгерметизации, он способен создать избыточное давление и повысить выживаемость экипажа.

В мире США Общество Космос Освоение Луны
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