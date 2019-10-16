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Назван простой и быстрый способ ускорить работу смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
16.10.2019,  
12:14
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Регулярное удаление ненужных снимков из памяти смартфона - это быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность мобильного устройства. Об этом рассказал глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

Фото: iStock

Нехватка свободного места влияет на удобство использования устройства, уверен он. По словам Федорова, увеличение объемов памяти в мобильных девайсах позволяет сохранять больше фотографий, но в то же время аппараты с большим объемом ПЗУ являются одними из самых дорогих, к тому же, число приложений и сервисов, которым нужна память, также растет.

По данным исследования Avast, на смартфонах россиян около четверти от общего объема памяти смартфона занимают некачественные снимки, то есть темные, размытые или дублирующиеся. В Японии этот показатель еще выше - на долю ненужных фотографий приходится треть дискового пространства.

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Регулярное удаление таких фотографий позволит значительно увеличить объем свободного пространства, напоминают специалисты. Но есть две главные причины, препятствующие этому - во-первых, многие люди делают множество фотографий своих детей и хотят сохранить даже некачественные снимки, а во-вторых, у пользователей может не быть времени на "чистку" телефона.

Исследователи из Avast также отмечают, что женщины делают больше фотографий, чем мужчины - на среднем "женском" смартфоне хранится 1053 фото, на "мужском" - 851.

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