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16.10.2019 20:55
Рубрика: В мире

Небензя призвал Турцию к пропорциональности действий в Сирии

Текст: Юрий Чернов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает Анкару к пропорциональности ее действий в Сирии заявленным целям.

"Мы понимаем обеспокоенность Турции своей национальной безопасностью, но мы считаем, что операция, которую они проводят, должна быть пропорциональна их заявленным целям", - цитирует слова постпреда ТАСС.

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Отдельно Небензя отметил, что президенты России и Турции поддерживают постоянный контакт по ситуации в Сирии.

"Президент Путин находится в постоянном диалоге с президентом Эрдоганом. Они общались сегодня, президент Эрдоган скоро посетит Москву, конечно, этот вопрос (военная операция Турции в Сирии - прим. "РГ") будет обсуждаться. Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать территориальную целостность Сирии и что конечной целью является обеспечение суверенности и целостности Сирии", - заявил дипломат.

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