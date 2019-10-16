Небензя призвал Турцию к пропорциональности действий в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает Анкару к пропорциональности ее действий в Сирии заявленным целям.

"Мы понимаем обеспокоенность Турции своей национальной безопасностью, но мы считаем, что операция, которую они проводят, должна быть пропорциональна их заявленным целям", - цитирует слова постпреда ТАСС.

Отдельно Небензя отметил, что президенты России и Турции поддерживают постоянный контакт по ситуации в Сирии.

"Президент Путин находится в постоянном диалоге с президентом Эрдоганом. Они общались сегодня, президент Эрдоган скоро посетит Москву, конечно, этот вопрос (военная операция Турции в Сирии - прим. "РГ") будет обсуждаться. Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать территориальную целостность Сирии и что конечной целью является обеспечение суверенности и целостности Сирии", - заявил дипломат.