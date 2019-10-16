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16.10.2019 15:24
Рубрика: Общество

В древнеегипетском дворце обнаружены неизвестные науке цвета

Текст: Денис Передельский
Фото: Ole Haupt / SDU Фото: Ole Haupt / SDU
Фото: Ole Haupt / SDU

Международная команда археологов провела химический анализ фрагментов барельефов из дворца древнеегипетского царя Априя I и обнаружила два пигмента, об использовании которых в древности науке до сих пор не было известно.

Об открытии рассказывается на сайте Южного университета Дании. Исследование провела международная команда, которую возглавлял профессор археометрии Кааре Лунд Расмуссен.

Фото: Greek Ministry of Culture
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Археологам давно известно, что артефакты из глубокой древности были гораздо более красочными, чем мы видим их сейчас. Ныне белые статуи и храмы когда-то были цветными.

Исследователи провели химический анализ, чтобы выяснить, как же они выглядели на самом деле. Для анализа были взяты строительные образцы из дворца царя Априя I, который правил Древним Египтом с 589 по 568 годы до н.э. Этот дворец был расположен в дельте Нила.

"Мы обнаружили не менее двух пигментов, практика использования которых в античности до сих пор была совершенно неизвестна, - говорит Кааре Лунд Расмуссен. - Это два минеральных пигмента - свинцово-антиминатный желтый и свинцово-оловянный желтый, - которые имеют естественное происхождение".

До сих пор считалось, что эти пигменты впервые начали применяться в эпоху средневековья. Например, самое старое известное использование свинцово-оловянного желтого пигмента в европейской живописи датировано примерно 1300 годом н.э., а свинцово-антиминатного - началом XVI века. Однако оказалось, что и древние египтяне активно использовали эти цвета.

Кроме того, исследователи обнаружили два пигмента белого цвета, по одному - зеленого, красного и золотисто-желтого, а также так называемый египетский синий - синтетический пигмент, изобретенный в третьем тысячелетии до нашей эры.

Анализ показал, что краски древние египтяне изготавливали из природных материалов, используя при этом связующие компоненты: каучук и глютиновый клей, который добывался при варке костей, сухожилий и шкур животных.

Полностью исследование можно найти в журнале Heritage Science.

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