В древнеегипетском дворце обнаружены неизвестные науке цвета

Международная команда археологов провела химический анализ фрагментов барельефов из дворца древнеегипетского царя Априя I и обнаружила два пигмента, об использовании которых в древности науке до сих пор не было известно.

Об открытии рассказывается на сайте Южного университета Дании. Исследование провела международная команда, которую возглавлял профессор археометрии Кааре Лунд Расмуссен.

Археологам давно известно, что артефакты из глубокой древности были гораздо более красочными, чем мы видим их сейчас. Ныне белые статуи и храмы когда-то были цветными.

Исследователи провели химический анализ, чтобы выяснить, как же они выглядели на самом деле. Для анализа были взяты строительные образцы из дворца царя Априя I, который правил Древним Египтом с 589 по 568 годы до н.э. Этот дворец был расположен в дельте Нила.

"Мы обнаружили не менее двух пигментов, практика использования которых в античности до сих пор была совершенно неизвестна, - говорит Кааре Лунд Расмуссен. - Это два минеральных пигмента - свинцово-антиминатный желтый и свинцово-оловянный желтый, - которые имеют естественное происхождение".

До сих пор считалось, что эти пигменты впервые начали применяться в эпоху средневековья. Например, самое старое известное использование свинцово-оловянного желтого пигмента в европейской живописи датировано примерно 1300 годом н.э., а свинцово-антиминатного - началом XVI века. Однако оказалось, что и древние египтяне активно использовали эти цвета.

Кроме того, исследователи обнаружили два пигмента белого цвета, по одному - зеленого, красного и золотисто-желтого, а также так называемый египетский синий - синтетический пигмент, изобретенный в третьем тысячелетии до нашей эры.

Анализ показал, что краски древние египтяне изготавливали из природных материалов, используя при этом связующие компоненты: каучук и глютиновый клей, который добывался при варке костей, сухожилий и шкур животных.

Полностью исследование можно найти в журнале Heritage Science.