Немецкий суд подтвердил приговор студенткам, взявшим еду из мусорного бака

Вся Германия следила за историей в баварском городе Ольхинг, в которой поставил точку верховный суд этой земли. Он подтвердил обвинительный приговор двум студенткам, которые еще в прошлом году с помощью гаечного ключа вскрыли мусорный бак возле местного супермаркета и забрали оттуда немного еды. Немецкая Фемида повторно признала их поступок "кражей", хотя правозащитники и некоторые политики требовали пересмотреть уголовный кодекс на этот счет.

Как сообщает stern.de, попытка 25-летней Франциски С. и 28-летней Каролины К. оспорить приговор, вынесенный судом первой инстанции еще в январе, и доказать его абсурдность успехом не увенчалась. Девушек, пойманных на месте "с поличным" (в их рюкзаках полицейские нашли кочан салата и овощи), приговорили к восьми часам общественных работ - к слову, в одной из бесплатных столовых, где беднякам раздают бесплатную еду. Кроме того, каждой выписали штраф в размере 225 евро. Впрочем, выплачивать его Франциске и Каролине не придется, если в течение двух ближайших лет они больше не будут опустошать мусорки.

Законодательство ФРГ действительно квалифицирует изъятие продуктов из мусорных баков как акт воровства. И дело не только в факте взлома контейнера, принадлежащего супермаркету. Даже если его администрация сознательно избавилась от просроченных или имеющих ненадлежащий вид товаров, они по-прежнему считаются собственностью торгового заведения. На это и упирает сторона обвинения. К слову, дело баварских студенток было далеко не первым таким разбирательством. В последние годы немецкий язык даже пополнился новым словечком - "контейнерить", что означает обыскивать помойки в поисках еды.

А вот в соседней Франции, к примеру, такая проблема не стоит в принципе, поскольку там продуктовым магазинам в принципе запрещено выбрасывать продукты по какой бы то ни было причине. Вместо этого они обязаны сдавать невостребованные излишки благотворительным организациям, помогающим бездомным и социально неблагополучным слоям населения. Такая практика существует и в Германии, просто она не повсеместна.

Не далее как этим летом сенатор по вопросам юстиции Гамбурга Тилль Штеффен из партии "зеленые" попытался выступить против бессмысленного преследования граждан всего лишь за то, что они "посягают" на бесхозные по сути продукты, подлежащие утилизации. Он поднял этот вопрос на конференции профильных министерств федеральных земель, предложив прописать в законе четкие критерии, когда продовольственные товары, отправленные в расход, перестают быть собственностью торговых сетей. Однако коллеги инициативу Штеффена не поддержали.

Между тем, по оценкам специалистов, каждый год граждане Германии выбрасывают около 18 миллионов тонн еды, пишет Zeit.online. Половина продуктового мусора приходится на частные домовладения - это приблизительно 85 килограммов с каждой семьи. Такие цифры приводит Университет Штутгарта. Остальные отходы - "на совести" заведений общественного питания и супермаркетов. При этом объемы мусора можно было бы снизить минимум на 40 процентов, если бы граждане победили синдром "излишнего потребления", а предприниматели уделяли больше внимания условиям хранения фруктов, овощей и хлеба. Кстати, студентки Франциска и Каролина, которые действовали под покровом ночи и случайно попались на глаза полицейским, теперь утверждают, что сознательно пытались привлечь внимание общества к проблеме "расточительного расходования продуктов".