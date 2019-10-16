Новый закон о виноделии может быть принят до конца года

Базовый закон о развитии виноградарства и виноделия в России может быть принят до конца этого года, заявил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин (справа) считает, что с принятием базового закона 2020 год станет годом создания в стране отрасли виноградарства и виноделия. Фото: РИА Новости

Виноделы давно ждут документ, который определит правила игры и защитит добросовестных производителей. Попытка его принять уже предпринималась, но этот "подход к снаряду" депутаты сочли неудачным - законопроект прошел второе чтение, а затем был отклонен для разработки нового. Как рассказал спикер ГД, прежний документ был разработан самими виноделами, но поправки, внесенные не без участия лоббистов, превратили его в "латаное одеяло". В таком виде закон не мог бы решить проблемы отрасли, заявил Володин.

А это в первую очередь нечестная конкуренция, рассказал бизнес-омбудсмен и председатель совета российского Союза виноградарей и виноделов Борис Титов. По его словам, под видом вина в продажу поступают импортные и отечественные изделия с добавлением спирта, сахара, красителей, а то и вовсе не из виноградного сока. Производители уверены, что российским вином можно называть только продукцию, произведенную из местного сырья с соблюдением технологии и без наличия посторонних примесей. И все это необходимо отражать на этикетке, чтобы потребитель знал, что в бутылке: настоящее вино или сомнительная смесь непонятного происхождения.

Новый законопроект разработала группа депутатов под руководством экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко в тесном контакте с виноделами. По его словам, документ содержит ровно 80 дефиниций, "которые отвечают на все вопросы в тех терминах, которые используются в современном виноделии". Закон определяет, какие земли пригодны для виноградарства, вводит реестр таких земель, описывает типы вин, фиксирует направления государственной политики в сфере виноделия. Геннадий Онищенко также рассказал "РГ", что в законопроекте содержатся и требования к информации на этикетках.

"Нам придется трудно, - считает законодатель, - это трудности от объективных причин: 90% (рынка) - это импортные, мягко говоря, виноматериалы".

Тем не менее депутаты настроены довести дело до конца.

Сроки прохождения закона обещают быть сжатыми. "Это базовый закон, и если сможем принять его до конца года, мы сможем уже с уверенностью говорить, что следующий станет годом создания отрасли виноградарства и виноделия", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что закон позволит создать рабочие места, увеличить доходы бюджетов винодельческих регионов - Крыма, Кубани, Ставрополья, Ростовской и Астраханской областей, Дагестана.