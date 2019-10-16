Новый закон о виноделии может быть принят до конца года

Новости

Суд арестовал Егора Лесных за нападение на росгвардейца 19:50
Замглавы миссии ООН на Украине призвал Раду закрыть сайт "Миротворец" 19:37
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение 19:23
Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии 19:22
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию 19:18
В Москве представили новый журнал "Культурная политика" 19:02
Теннисисту Даниилу Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта 19:01
В Восточном море начались российско-южнокорейские учения по спасению 18:57
С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли еще 55 снарядов 18:37
Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении почты 18:24
Госдума отклонила проект об отмене роуминга между Россией и Беларусью 18:22
Власти Ялты оценили ценность газопровода Форос-Симферополь 18:18
Путин удвоил штат центрального аппарата МЧС 18:14
Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом 18:10
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 18:06
В Жуковском завершились летные испытания Superjet 100 с "саберлетами" 18:04
Кузнецова: Для коррекционных школ важен вопрос качества подбора педагогов 17:58
Под Курском четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами 17:57
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра 17:55
В Краснодаре за попытку взяточничества осуждены двое полицейских 17:50
В Ярославле раскрыли банду охотников на педофилов 17:48
Звезда "Как я встретил вашу маму" присоединился к касту новой "Матрицы" 17:47
Симоньян пригласила бывшего замглавы Госдепа в Россию 17:43
В Чебоксарах троллейбус врезался в столб, пострадали 26 человек 17:31
На Кубани в частном доме три человека погибли от отравления газом 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
16.10.2019 18:31
Рубрика: Власть

Этикетка не обманет

Новый закон о виноделии может быть принят до конца года
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Базовый закон о развитии виноградарства и виноделия в России может быть принят до конца этого года, заявил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин (справа) считает, что с принятием базового закона 2020 год станет годом создания в стране отрасли виноградарства и виноделия. Фото: РИА Новости Вячеслав Володин (справа) считает, что с принятием базового закона 2020 год станет годом создания в стране отрасли виноградарства и виноделия. Фото: РИА Новости
Вячеслав Володин (справа) считает, что с принятием базового закона 2020 год станет годом создания в стране отрасли виноградарства и виноделия. Фото: РИА Новости

Виноделы давно ждут документ, который определит правила игры и защитит добросовестных производителей. Попытка его принять уже предпринималась, но этот "подход к снаряду" депутаты сочли неудачным - законопроект прошел второе чтение, а затем был отклонен для разработки нового. Как рассказал спикер ГД, прежний документ был разработан самими виноделами, но поправки, внесенные не без участия лоббистов, превратили его в "латаное одеяло". В таком виде закон не мог бы решить проблемы отрасли, заявил Володин.

Фото: РИА Новости
Региональных виноделов защитили от недобросовестной конкуренции

А это в первую очередь нечестная конкуренция, рассказал бизнес-омбудсмен и председатель совета российского Союза виноградарей и виноделов Борис Титов. По его словам, под видом вина в продажу поступают импортные и отечественные изделия с добавлением спирта, сахара, красителей, а то и вовсе не из виноградного сока. Производители уверены, что российским вином можно называть только продукцию, произведенную из местного сырья с соблюдением технологии и без наличия посторонних примесей. И все это необходимо отражать на этикетке, чтобы потребитель знал, что в бутылке: настоящее вино или сомнительная смесь непонятного происхождения.

Новый законопроект разработала группа депутатов под руководством экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко в тесном контакте с виноделами. По его словам, документ содержит ровно 80 дефиниций, "которые отвечают на все вопросы в тех терминах, которые используются в современном виноделии". Закон определяет, какие земли пригодны для виноградарства, вводит реестр таких земель, описывает типы вин, фиксирует направления государственной политики в сфере виноделия. Геннадий Онищенко также рассказал "РГ", что в законопроекте содержатся и требования к информации на этикетках.

"Нам придется трудно, - считает законодатель, - это трудности от объективных причин: 90% (рынка) - это импортные, мягко говоря, виноматериалы".

Тем не менее депутаты настроены довести дело до конца.

Сроки прохождения закона обещают быть сжатыми. "Это базовый закон, и если сможем принять его до конца года, мы сможем уже с уверенностью говорить, что следующий станет годом создания отрасли виноградарства и виноделия", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что закон позволит создать рабочие места, увеличить доходы бюджетов винодельческих регионов - Крыма, Кубани, Ставрополья, Ростовской и Астраханской областей, Дагестана.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Алкоголь и табак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку
В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь