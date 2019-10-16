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Рубрика: Культура

Толстой до Большого театра доведет

Объявлены лауреаты премии "Ясная Поляна"
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Столичный выпуск № 232(7990)
Сегодня литературная премия "Ясная Поляна" предусматривает три номинации: "Современная русская проза" (в 2019 году - произведение, опубликованное после 2015 года), "Иностранная литература" (произведение, вышедшее на русском языке после 2000 года) и "Литературное событие года".
Лауреата Сергея Самсонова (справа) объявил Александр Шолохов, внук Михаила Шолохова. К слову, произведение молодого писателя уже сравнивают с "Тихим Доном". Фото: Сергей Куксин Лауреата Сергея Самсонова (справа) объявил Александр Шолохов, внук Михаила Шолохова. К слову, произведение молодого писателя уже сравнивают с "Тихим Доном". Фото: Сергей Куксин
Лауреата Сергея Самсонова (справа) объявил Александр Шолохов, внук Михаила Шолохова. К слову, произведение молодого писателя уже сравнивают с "Тихим Доном". Фото: Сергей Куксин

В этом году победителем в категории "Современная русская проза" жюри из шести финалистов выбрало книгу Сергея Самсонова "Держаться за землю". Автор получит 3 миллиона рублей. Прочие финалисты разделят между собой миллион.

Лауреатами Букеровской премии-2019 стали сразу два автора

Представляя эту книгу, посвященную вооруженному противостоянию на Донбассе, член жюри премии Владислав Отрошенко сказал: "Эта книга вызывает самые разноречивые, порою противоположные мнения. Есть множество правд в наше время, но в этой книге есть главная правда - художественная правда. Мы, жюри, считаем, что ее должен прочитать каждый".

Награда за лучшую переводную книгу вручается в пятый раз. В 2019 году ею признано "Искусство воскрешения" чилийского писателя Эрнана Риверы Летельера в переводе Дарьи Синицыной. "Искусство воскрешения - это то, чем мы в России занимаемся постоянно", - напомнил, объявляя победителя, специальный представитель президента Михаил Швыдкой.

Председатель жюри Владимир Толстой подчеркнул, что это всего второй случай, когда победитель зарубежной категории не смог присутствовать на церемонии лично, на сей раз по медицинским причинам: прямо перед поездкой в Россию на Кубе с Летельером случился сердечный приступ. Но "Ясная Поляна" надеется на его "российскую гастроль" в марте. Пока он ограничился видеообращением, в котором с удовольствием процитировал слова Толстого: "Нарисуй свою деревню - и нарисуешь весь мир".

"То, что я здесь стою, - это свидетельство моего везения, которое началось за пределами рационального восприятия", - добавила его переводчик. Обратив также внимание, что всего за пять лет премия дважды уходит в Латинскую Америку - вслед за Варгасом Льосой.

Победителем в категории "Современная русская проза" жюри выбрало книгу Сергея Самсонова "Держаться за землю"

Специальный приз Samsung "Выбор читателей" отмечает книгу, выбранную читателями в интернет-голосовании. Больше всего виртуальных голосов набрало произведение Григория Служителя "Дни Савелия".

Что же касается "события года", то им, по версии жюри премии, в которое кроме вышеуказанных персон входят также критик и публицист Лев Аннинский, литературный критик и писатель Павел Басинский, писатель, ректор Литературного института Алексей Варламов, писатель и филолог Евгений Водолазкин, публицист и критик Валентин Курбатов и писатель Владислав Отрошенко, стала телепередача телеканала "Культура" "Игра в бисер" и ее неизменный с 2011 года создатель Игорь Волгин.

Вручая эту награду (и прилагающиеся к ней 500 тыс. рублей), Владислав Отрошенко напомнил ее системообразующий для современной русской культуры характер. Сам Игорь Волгин ответил словами телеграммы Пастернака в адрес Нобелевского комитета: "Рад. Горд. Смущен". А потом напомнил, что "Игра в бисер" - это единственная на данный момент телепередача, посвященная литературной классике.

Писатель написал сочинение по своему же рассказу и получил тройку

Заместитель главы Роспечати Владимир Григорьев напомнил собравшимся, что победитель "Ясной Поляны" будет переведен на корейский язык и станет "хедлайнером" российского стенда на книжной выставке в Сеуле.

Собравшиеся вспомнили также литературного критика, эксперта зарубежной номинации "Ясной Поляны" Елену Макеенко, скончавшуюся два месяца назад в возрасте 32 лет.

Справка "РГ"

Премия "Ясная Поляна" вручается с 2003 года музеем-усадьбой Льва Толстого в сотрудничестве с компанией Samsung Electronics. Как подчеркивают организаторы, это одна из крупнейших ежегодных литературных премий России.

Культура Литература
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