Оценены шансы на скорое укрепление рубля

Новости

Летевший из Дели в Москву аэробус экстренно сел в Ташкенте 07:25
Врач объяснил, о чем сигнализирует "ком в горле" 07:10
В Якутии два человека погибли в огне 06:59
Ягудин раскрыл подробности операции Тотьмяниной 06:47
Байден предcказал распад НАТО при Трампе 06:28
Больница в Бурятии получила уникальное для России оборудование 06:26
Перенесшй инфаркт сенатор не передумал стать президентом США 06:21
На Сахалине начался суд над экс-свидетелем по делу Хорошавина 05:50
Япония потратит 6,5 млн долларов на ликвидацию последствий тайфуна 05:45
В Приморье задержали группу браконьеров во время охоты 05:36
Байден раскритиковал решение Трампа вывести войска из Сирии 05:22
Девять человек пропали без вести в результате обвала здания в Бразилии 04:54
Канада прекратила поставки оружия в Турцию 04:39
ООН объявила о завершении миротворческой миссии на Гаити 04:35
Ракетный катер открыл огонь в Японском море 04:30
Российский телескоп снял термоядерный взрыв в центре Галактики 04:02
Пенс не будет работать с демократами по импичменту Трампа 03:32
Эрдоган назвал сроки завершения поставок С-400 в Турцию 03:13
Четыре человека погибли при взрыве на газовом заводе в Бразилии 02:42
ООН сочла нарушением невыдачу виз дипломатам РФ 02:33
Беспорядки охватили сразу несколько городов Испании 02:15
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Калифорнии 01:45
Названо условие вывода военных Турции из Сирии 01:40
Военный самолет США пролетел над турецкими войсками в Сирии 00:51
В Москве завели дело на бившую школьников учительницу 00:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
16.10.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Оценены шансы на скорое укрепление рубля

Текст: Роман Маркелов
Последние торговые дни курс российской валюты проводит в диапазоне 64-64,5 рубля за доллар. Позитив на глобальных рынках в конце прошлой торговой недели поддерживал большинство валют развивающихся стран, но начало недели проходило в смешанном ключе. Явного оптимизма в отношении валют развивающихся рынков пока не наблюдается.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Из факторов в поддержку рублю можно отметить продолжающуюся тенденцию к росту российских ОФЗ, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Доходности десятилетних бумаг опустились уже к отметке в 6,65%, и в некоторой степени приток спекулятивного капитала на российский долговой рынок может оказывать поддержку российской валюте, добавляет он.

Фото: iStock
Доллар может оказаться под давлением

Внутренний фактор поддержки рубля - налоговый период, пик налоговых выплат в этом месяце приходится на 25-28 октября, когда будут уплачиваться НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Суммарный объем выплат, по оценке Поддубского, составит 1,56 триллиона рублей. Таким образом, вскоре рубль получит ощутимую поддержку, и в конце текущей недели пара "доллар-рубль" может пробить важную поддержку на отметке 64, считают аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Курс доллара поймал волну роста

По мнению Поддубского, при сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне макропоказателей равновесный курс российской валюты расположен ближе к отметке в 66 рублей за доллар. Однако в краткосрочной перспективе отношение глобальных инвесторов ко всей группе развивающихся рынков окажет ключевое влияние на валютный курс. В ближайшие дни в паре "доллар-рубль" можно ориентироваться на текущий диапазон 64-64,5 рубля за доллар, прогнозирует Поддубский. Потенциал дальнейшего укрепления российской валюты в среднесрочной перспективе ограничен, считает аналитик.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин получил черный пояс в ОАЭ
Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии
В Госдуме одобрили рост пенсий выше инфляции в ближайшие три года
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"