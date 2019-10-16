ООН объявила о завершении миротворческой миссии на Гаити

Миротворческая миссия на Гаити завершена. Такая информация появилась на официальном сайте ООН. В сообщении отмечается особая роль миротворцев в ликвидации последствий землетрясения в 2010 году.

В то же время жители Гаити направили в Верховный суд США иск против ООН, обвинив международную организацию в распространении опасного заболевания. В 2010 году эпидемия холеры затронула почти 700 тысяч гаитянцев, ее жертвами стали не менее 8 тысяч человек.

По одной из версий, источником заболевания стали военнослужащие из Непала, которые прибыли на Гаити в качестве миротворцев. Возбудитель холеры попал в главную реку государства вместе с канализационными водами с базы ООН, пишет РИА Новости.