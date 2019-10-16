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Рубрика: В мире

Перенесшй инфаркт сенатор не передумал стать президентом США

Сенатор Берни Сандерс. Фото: AP Photo/John Minchillo Сенатор Берни Сандерс. Фото: AP Photo/John Minchillo
Сенатор Берни Сандерс. Фото: AP Photo/John Minchillo

Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что по-прежнему желает принять участие в президентских выборах следующего года. Во время дебатов журналисты обратили внимание на возраст кандидата и состояние его здоровья.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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Берни, мягко говоря, не молод - ему 78 лет. А недавно политику пришлось лечь под нож хирурга после перенесенного инфаркта миокарда. Но, несмотря на операцию по шунтированию артерии, сенатор пообещал, что будет вести предвыборную кампанию "самым энергичным образом".

Ранее Сандерс отменял несколько выступлений из-за того, что сорвал голос. А в марте он получил травму головы, сообщает ТАСС.

Напомним, 59-е по счету выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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