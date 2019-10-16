Перенесшй инфаркт сенатор не передумал стать президентом США

Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что по-прежнему желает принять участие в президентских выборах следующего года. Во время дебатов журналисты обратили внимание на возраст кандидата и состояние его здоровья.

Берни, мягко говоря, не молод - ему 78 лет. А недавно политику пришлось лечь под нож хирурга после перенесенного инфаркта миокарда. Но, несмотря на операцию по шунтированию артерии, сенатор пообещал, что будет вести предвыборную кампанию "самым энергичным образом".

Ранее Сандерс отменял несколько выступлений из-за того, что сорвал голос. А в марте он получил травму головы, сообщает ТАСС.

Напомним, 59-е по счету выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.