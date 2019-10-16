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16.10.2019 14:21
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Первый ледокол китайского производства отправился в первое плавание

Первый ледокол китайского производства "Сюэлун-2" ("Снежный дракон-2") 15 октября отправился из Шэньчжэня, провинция Гуандун, в свое первое плавание в рамках 36-й китайской антарктической экспедиции. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Ледокол "Снежный дракон-2" в своем первом плавании выполнит несколько научно-исследовательских задач. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Ледокол "Снежный дракон-2" в своем первом плавании выполнит несколько научно-исследовательских задач. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Ледокол "Снежный дракон-2" в своем первом плавании выполнит несколько научно-исследовательских задач. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В рамках экспедиции ледокол сначала зайдет на китайскую антарктическую станцию "Чжуншань", а затем выполнит ряд научно-исследовательских задач в море Космонавтов и проследует к китайской антарктической станции "Чанчэн ("Великая китайская стена"). Он вернется в порт в конце марта 2020 года.

Экспедиция проведет многопрофильные наблюдения в области изучения моря, атмосферы, шельфовых ледников и биологии. Будут осуществлены предварительные работы по строительству пятой исследовательской станции Китая на острове Инэкспрессибл, сообщил руководитель Канцелярии по делам полярных экспедиций при Государственном океанологическом управлении КНР Цинь Вэйцзя.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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