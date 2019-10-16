Первый ледокол китайского производства отправился в первое плавание

В рамках экспедиции ледокол сначала зайдет на китайскую антарктическую станцию "Чжуншань", а затем выполнит ряд научно-исследовательских задач в море Космонавтов и проследует к китайской антарктической станции "Чанчэн ("Великая китайская стена"). Он вернется в порт в конце марта 2020 года.

Экспедиция проведет многопрофильные наблюдения в области изучения моря, атмосферы, шельфовых ледников и биологии. Будут осуществлены предварительные работы по строительству пятой исследовательской станции Китая на острове Инэкспрессибл, сообщил руководитель Канцелярии по делам полярных экспедиций при Государственном океанологическом управлении КНР Цинь Вэйцзя.